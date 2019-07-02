Продлен запрет охоты на барсука и глухаря

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Запрет охоты на барсука и глухаря на всей территории Чувашии, а также на сурка на общедоступных охотничьих угодьях республики решили продлить.

Соответствующее постановление принял на днях Кабмин Чувашии. Как уточнили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики, запрет на охоту на указанные виды животных введен почти на три года — с 15 июля 2019 года по 15 апреля 2021 года. Однако действие постановления не распространяется на охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

По словам специалистов ведомства, трехлетнее «табу» на охоту позволит изучить динамику изменения численности барсука, глухаря и сурка. Если за это время будет замечен прирост, возможно, охота на этих лесных обитателей будет открыта. Но судя по тому, что запрет уже продлевался и в 2016 году (тоже на три года), и раньше, больше животных пока не становится.

Опубликовано: 2 июля 2019 г.


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