В Чувашии капитально отремонтируют 23 км автодороги А-151 Цивильск — Ульяновск

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Росавтодор отремонтирует более 140 км федеральных трасс в рамках МТК Европа — Западный Китай. Работы сейчас ведутся на автодорогах А-151 Цивильск — Ульяновск, а также на участках подъездов к Оренбургу и Ульяновску от трассы М-5 «Урал».

Как сообщают в «Волга-Вятскуправтодоре», до конца сезона капитально отремонтируют 23,1 км трассы А-151 Цивильск — Ульяновск в Чувашии. На трех участках работы идут полным ходом. В Комсомольском и Батыревском районах для повышения прочности нижний слой дорожного покрытия выполнят из плотного асфальтобетона, а верхний — из щебеночно-мастичного. Кроме того, здесь установят 8 км барьерного ограждения, более 400 дорожных знаков и 15 автопавильонов. Также до конца года сдадут в эксплуатацию после ремонта участок в Канашском районе республики.

НАПОМНИМ
Федеральный проект «Европа — Западный Китай», включенный в комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года, предполагает строительство новых объектов, в числе которых скоростная автомагистраль Москва — Казань.
Опубликовано: 2 июля 2019 г.


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