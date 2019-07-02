В Чувашии капитально отремонтируют 23 км автодороги А-151 Цивильск — Ульяновск

Росавтодор отремонтирует более 140 км федеральных трасс в рамках МТК Европа — Западный Китай. Работы сейчас ведутся на автодорогах А-151 Цивильск — Ульяновск, а также на участках подъездов к Оренбургу и Ульяновску от трассы М-5 «Урал».

Как сообщают в «Волга-Вятскуправтодоре», до конца сезона капитально отремонтируют 23,1 км трассы А-151 Цивильск — Ульяновск в Чувашии. На трех участках работы идут полным ходом. В Комсомольском и Батыревском районах для повышения прочности нижний слой дорожного покрытия выполнят из плотного асфальтобетона, а верхний — из щебеночно-мастичного. Кроме того, здесь установят 8 км барьерного ограждения, более 400 дорожных знаков и 15 автопавильонов. Также до конца года сдадут в эксплуатацию после ремонта участок в Канашском районе республики.