В Ядринском районе строится солодовня

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Солод — это пророщенное зерно ячменя, овса и пшеницы, являющееся одним из основных ингредиентов в изготовлении хмельного напитка. Возродить его производство решил сторонний инвестор в деревне Верхние Ачаки на территории знаменитого некогда колхоза «Ленинская искра». В пустовавшем несколько лет здании уже начался ремонт.

В итоге местные сельхозпроизводители получат канал сбыта зерна, а население — более двух десятков рабочих мест, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Поставлена задача — производить в месяц до тысячи тонн готовой продукции.

 

Опубликовано: 2 июля 2019 г.


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