В Ядринском районе строится солодовня

Солод — это пророщенное зерно ячменя, овса и пшеницы, являющееся одним из основных ингредиентов в изготовлении хмельного напитка. Возродить его производство решил сторонний инвестор в деревне Верхние Ачаки на территории знаменитого некогда колхоза «Ленинская искра». В пустовавшем несколько лет здании уже начался ремонт.

В итоге местные сельхозпроизводители получат канал сбыта зерна, а население — более двух десятков рабочих мест, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Поставлена задача — производить в месяц до тысячи тонн готовой продукции.