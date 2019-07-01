В Чувашии пройдет турнир по тяжелой атлетике памяти Сергея Шелтукова

Сильнейшие тяжелоатлеты Чувашии соберутся в среду в Чебоксарах на первом республиканском турнире по тяжелой атлетике памяти министра физической культуры и спорта Чувашии Сергея Шелтукова.

Дата выбрана не случайно: 48 лет назад 3 июля Сергей Сильвестрович родился в деревне Кильдюшево Яльчикского района. В юности он увлекался спортом, занимался тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Был кандидатом в мастера спорта, судьей всероссийской категории по легкой и тяжелой атлетике…

Напомним, в сентябре прошлого года после продолжительной болезни Сергея Шелтукова не стало. Турнир в память о нем состоится в региональном Центре развития маунтинбайка. Именно здесь два года назад проходил чемпионат России по тяжелой атлетике, оргкомитет которого возглавлял Сергей Шелтуков.

Как сообщают в Минспорта республики, спортсмены разыграют 20 комплектов медалей — в десяти весовых категориях среди мужчин и женщин. Будут названы имена абсолютных чемпионов турнира.