Спортсмены Чувашии внесли достойный вклад в победу российской сборной на Европейских играх в Минске

Уверенной победой сборной команды России в Минске завершились вторые Европейские игры. За десять дней соревнований россияне завоевали 109 медалей, из которых 44 — золотые.

Европейские игры проходили под девизом «Время ярких побед». За дни соревнований российские спортсмены не раз радовали своих болельщиков красивыми выступлениями, приносившими медали. С 21 по 30 июня команда России выиграла 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. В активе хозяев Игр 69 медалей (24-16-29), третье место заняла команда Украины (16-17-18).

Свой медальный вклад в копилку российской сборной внесли и спортсмены Чувашии. В стартовый день в соревнованиях по самбо воспитанница республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №10 по самбо и дзюдо Минспорта Чувашии Елена Бондарева завоевала «золото» в весовой категории до 48 кг. В соревнованиях по спортивной гимнастике достойный результат показал представитель чувашской школы спортивной гимнастики Владислав Поляшов. В финале личного многоборья, состоящего из шести гимнастических дисциплин, наш земляк завоевал бронзовую медаль. «Золото» досталось его товарищу по национальной сборной, двукратному призёру Олимпийских игр Давиду Белявскому.

«Это действительно большой успех всего российского спорта — наша команда показывает высокую конкурентную борьбу практически во всех видах программы на Европейских играх в Минске, как и четыре года назад в Баку. Уверены, что для большинства российских спортсменов, которые выступали в Минске, это будет серьезным трамплином к последующим олимпийским успехам», — сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, слова которого цитирует ТАСС.

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что Европейские игры стали для российских спортсменов отличной проверкой возможностей за год до Олимпиады в Токио — и физических, и эмоциональных. «Результат сборной России станет для нее отличным заделом к Играм-2020. Россия гордится каждой победой наших ребят, каждая была добыта в борьбе с серьезными соперниками», — сказал глава ведомства в интервью ТАСС.

«Наша сборная была конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а это значит, что мы храним наши спортивные традиции. Приятно отметить, что эти Игры продемонстрировали и еще одну важную вещь — у нас достойная скамейка запасных», — подчеркнул Павел Колобков.

Состязания закончились вчера красочной церемонией закрытия, которую посетил Президент России Владимир Путин.

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.