В субботу, 29 июня, в Чувашии пройдет День здоровья и спорта

Все желающие смогут бесплатно посетить бассейны, тренажерные и спортивные залы, шахматно-шашечный клуб, сыграть в настольный теннис, бадминтон, волейбол, поучаствовать в спортивных мероприятиях.

Так, во всех районах Чебоксар пройдут соревнования среди дворовых команд, жителей микрорайонов. Посетить бесплатно спортзалы можно будет по адресам: Эгерский бульвар, 40 А, проспект 9-й Пятилетки, 4б. Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова приглашает любителей плавания в бассейн. Бесплатные сеансы с 7.45 до 19.15. На каждый из них выдается 40 талонов, причем поэтапно: с 7.40 — на первую половину дня, с 12.00 — на послеобеденное время.

С программой Дня здоровья в спортшколах Чебоксар и Новочебоксарска можно познакомиться на сайте Минспорта Чувашии. Идет предварительная запись на их посещение.