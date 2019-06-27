100 лучших выпускников ЧувГУ-2019: «Мы научились здесь жить, любить, творить, верить в свои силы и в свою мечту»

27 июня, в День молодежи России, в празднично оформленном актовом зале корпуса «Г» Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова состоялась торжественная церемония вручения сертификатов «Лучший выпускник 2019 года». В исполнении муниципального эстрадно-духового оркестра прозвучали торжественные фанфары. Хореографический ансамбль «Синяя птица» исполнил молодежный вальс.

100 лучших выпусков, их родителей и друзей, собравшихся в зале, тепло приветствовали ректор университета А.Ю. Александров, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики, выпускник ЧувГУ 1995 года И.Б. Моторин, заместитель министра образования и молодежной политики ЧР Н.В. Дмитриева. Они же вручили выпускникам свидетельства, памятные знаки и цветы. От имени выпускников слова благодарности выразили «Мисс студенчество России -2018» Полина Яковлева и капитан команды КВН университета Николай Филиппов. Лейтмотивом выступлений выпускников университета в этот день была главная мысль: «Мы научились здесь жить, любить, творить, верить в свои силы и в свою мечту».

Для закладки пожеланий в «Капсулу времени» на сцену пригласили директора школы № 29 г. Чебоксары, выпускника ЧувГУ И.Н. Тумакова и выпускников школы 2019 года, которые написали письма самим себе, в будущее. Эти письма выпускники оставят в школе с обещанием вернуться и на первой юбилейной встрече в 2029 году открыть их. Школьники признались, что в качестве одного из самых важных желаний в жизни загадали желание — состояться в выбранной профессии. Как отметил ректор А.Ю. Александров, в университете обязательно помогут, чтобы мечты всех поступивших учиться непременно сбылись.