ФСБ задержала замначальника одного из отделов УГИБДД МВД по Чувашии

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из отделов Управления ГИБДД МВД по Чувашии, который подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в феврале этого года он дал указание подчиненным не оформлять и не направлять в суд административный материал на водителя, отказавшегося проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Оказалось, нарушитель, севший за руль в нетрезвом виде, хороший знакомый полицейского… Его указание было исполнено, и водитель избежал административной ответственности.

Только вот на языке уголовного закона указанные действия представителя власти при погонах – это дискредитация и подрыв авторитета правоохранительных органов. Подозреваемый задержан, сообщили в СУ СКР по Чувашии, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Уличили полицейского в неправедных действиях сотрудники регионального УФСБ.

По результатам служебной проверки, которую проводит МВД по республике, «будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности», сообщает пресс-служба этого ведомства.