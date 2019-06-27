ФСБ задержала замначальника одного из отделов УГИБДД МВД по Чувашии

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из отделов Управления ГИБДД МВД по Чувашии, который подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в феврале этого года он дал указание подчиненным не оформлять и не направлять в суд административный материал на водителя, отказавшегося проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Оказалось, нарушитель, севший за руль в нетрезвом виде, хороший знакомый полицейского… Его указание было исполнено, и водитель избежал административной ответственности.

Только вот на языке уголовного закона указанные действия представителя власти при погонах – это дискредитация и подрыв авторитета правоохранительных органов. Подозреваемый задержан, сообщили в СУ СКР по Чувашии, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Уличили полицейского в неправедных действиях сотрудники регионального УФСБ.

По результатам служебной проверки, которую проводит МВД по республике, «будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности», сообщает пресс-служба этого ведомства.

Опубликовано: 27 июня 2019 г.


Читайте также:

В Цивильском районе задержали пьяную автоледи с двумя детьми
Тракторист не удержался от соблазна, получив за работу самогон
За праздничные выходные задержаны 33 нетрезвых водителя
В одном из торговых центров Чебоксар прошел флешмоб по безопасности дорожного движения
Новости районов короткой строкой
Инспекторы ДПС задержали уроженца Магадана, объявленного в розыск за тяжкое преступление
Водитель фуры оштрафован за создание помехи пешеходам при разгрузке товара
Недоучившийся курсант автошколы разбил авто, уходя от погони

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.