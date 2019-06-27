Злостных должников за услуги ЖКХ лишат компенсации платы за капремонт

А на барсука устанавливается табу

С 1 января 2021 года субъекты федерации не должны компенсировать гражданам взносы на капитальный ремонт при наличии вступившего в законную силу судебного акта о непогашенной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, образовавшейся не более чем за три последних года. На вчерашнем заседании правительства под председательством премьер-министра Ивана Моторина утвержден соответствующий проект поправки в республиканский закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взносов на капитальный ремонт.

Документ представил министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев. В 2019 году в республиканском бюджете на финансирование компенсации взноса на капитальный ремонт гражданам старше 70-80 лет предусмотрено 11,1 млн рублей, отметил он. Первым уточнением бюджета на этот год на осуществление указанной меры поддержки дополнительно предусмотрено 2,2 млн рублей.

Рассмотрены изменения в закон о государственных наградах Чувашии. В частности, почетные звания республики могут быть присвоены гражданам, осуществляющим активную наставническую деятельность. Как пояснил заместитель председателя Кабинета министров — руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев, данная мера направлена на популяризацию и развитие института наставничества.

Также предложено внести изменение в положение о почетном звании «Заслуженный юрист Чувашской Республики». «Если действующая редакция предусматривает присвоение этого звания работникам, проработавшим не менее 10 лет в органах юстиции, прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел, суде, адвокатуре, нотариате, государственных органах, организациях, то проектом предлагается данный перечень дополнить работниками органов местного самоуправления. Ранее юристы ОМСУ к этой группе не относились», — пояснил Юрий Васильев.

На заседании заслушан государственный доклад о состоянии здоровья населения Чувашии, который представил министр здравоохранения Владимир Викторов.

С отчетом о деятельности Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела выступил министр Константин Яковлев. Он также представил проект постановления об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры республики. Речь идет о городах Ядрин и Алатырь.

Проектом постановления, представленным врио министра природных ресурсов и экологии Александром Ефремовым, с 15 июля 2019 года по 15 апреля 2021-го устанавливается запрет на охоту на территории Чувашии на глухаря, барсука и сурка. Прежние ограничения на их добычу уже дали хорошие результаты: численность глухаря увеличилась с 655 до 670, численность барсука — с 200 до 258. На общедоступных охотничьих угодьях численность сурка с 255 особей увеличилась до 266.

На заседании утверждены изменения в ряд ранее принятых правительственных документов. В частности, в государственную программу развития земельных и имущественных отношений, программу обеспечения общественного порядка и противодействия преступности и другие.