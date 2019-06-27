В ЧГУ имени И.Н. Ульянова прошел блог-тур для журналистов

Университет профессий

Больница, заводской цех, лаборатория искусственного интеллекта… Современный университет уже мало похож на место, где только лишь учат и учатся. Сегодня в его стенах осваивают новейшее оборудование, делают научные открытия, устанавливают спортивные рекорды, добиваются успехов в творчестве… Таким, в частности, предстал Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова, куда совсем недавно отправились в большой пресс-тур журналисты и блогеры Чувашии.

Медфак: без права на ошибку

Путешествие по главному вузу республики началось с самого большого факультета университета – медицинского. Сегодня здесь обучаются почти 5,5 тысячи человек – это сравнимо с населением небольшого городка. Как рассказала декан факультета Валентина Диомидова, к медицинскому образованию нынче предъявляются жесткие требования, и одно из них – наличие центра аккредитации и симуляционного обучения, где будущие врачи учатся профессии, а затем подтверждают право лечить людей. В ЧГУ такой центр появился в 2016 году, студенты начинают заниматься там уже с первого курса и на практике – на манекенах, так называемых фантомах и симуляторах – отрабатывают до автоматизма все навыки и умения. Для медфака это своеобразная «святая святых», туда-то первым делом и направились журналисты.

…Белые халаты и специфическое жужжание бормашин – это в блоке «Стоматология» выпускники-стоматологи готовятся к первичной аккредитации. Рабочее место, инструменты, подача воздуха и воды, пломбировочные материалы – все абсолютно такое же, как в настоящей клинике. Разве что ротовая полость искусственная: студенты выполняют манипуляции на фантомах, а зубы приходится каждый раз обновлять – здесь это что-то вроде расходного материала. Есть и рентгеновская установка, правда, снимки делают не на людях, а на манекенах.

За действиями будущих медиков наблюдают сразу несколько видеокамер, причем одна направлена прямо в ротовую полость фантома. Затем запись просматривают и разбирают, все ли было выполнено верно. «Здесь ведется обучение, контроль и допуск выпускников к практической деятельности», – комментирует Валентина Диомидова.

Такие же тренировочные базы есть по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». В кабинете УЗИ, к примеру, имитации внутренних органов настолько реалистичны, что их можно даже принять за настоящие. На одном из них, фантоме печени, ординатор Ольга Павлова при помощи аппарата выявила характерные признаки злокачественного образования. «Сначала проводили диагностику друг на друге, потом на пациентах под присмотром докторов, а здесь оттачиваем навыки», – рассказала будущий медик. Есть здесь и необычный акушерский фантом – в колбе с жидкостью находится младенец. На нем студенты учатся работать с аппаратом УЗИ, чтобы уже на самых ранних стадиях выявлять малейшие пороки развития плода.

На уникальных симуляторах студенты-медики учатся овладевать самыми сложными манипуляциями. Так, на фантоме, максимально приближенном к организму человека, – с дыханием, сердцебиением, реакцией зрачка – группа студентов под присмотром преподавателя производила дефибрилляцию. Не каждый опытный врач способен выполнить это действие, но на медфаке нас заверили, что после такой практики в выпускниках можно не сомневаться. За тем, верно ли студенты выполняют задание, следят специальные датчики на манекенах. Загорелся зеленый – все сделано правильно.

Впрочем, как выяснилось, даже к таким, казалось бы, простым операциям, как ввести шприц в вену, здесь предъявляют самые строгие требования. Не всем студентам удается справиться с этим заданием с первого раза. Строгая комиссия учитывает все: направление иглы, скорость введения… Все потому, что мелочей для врачей не бывает.

«Раз, два, три, четыре, пять…» – слышится ритмический счет в педиатрическом блоке центра. Так студентка, будущий детский врач, выполняет сердечно-легочную реанимацию, склонившись над манекеном ребенка. Здесь тоже все распределено по станциям с четким перечнем умений будущего доктора: от осмотра маленьких пациентов на приеме до оказания экстренной помощи. Отрабатывается даже такой момент, как мытье рук и надевание перчаток. Во время аккредитации и на это обращают внимание.

По словам Валентины Диомидовой, оснащение симуляционного центра еще не завершено. Вуз старается работать на опережение – задумываться о приобретении техники здесь начинают задолго до того, как отдельные специальности получают аккредитацию. Оборудование хоть и дорогое, но без него уже невозможно представить качественную подготовку врачей. «Мы должны гарантировать знания наших выпускников, – отмечает декан медфака. – Врач не имеет права на ошибку. Осваивая профессию в таких центрах от простого к сложному, выпускники завершают учебу максимально подготовленными».

На медфак ЧГУ конкурс, кстати, из года в год один из самых высоких. На специальность «Стоматология» в прошлом году, например, претендовало 67 человек на место. В этот раз конкурс ожидают не меньше. Между тем растет и число бюджетных мест. В этом году на медфак их выделили на 15 больше – 215 (150 на «лечебников», 50 – на педиатров и 15 – на стоматологов).

Эйнштейны из первого класса

В крупнейшем вузе республики найти что-то интересное для себя могут даже первоклашки. Уже пять лет в ЧГУ для школьников разного возраста работает Малый физмат, а каждое лето здесь проводят увлекательные летние школы по разным предметам.

К моменту появления участников пресс-тура у школьников шли занятия в коворкинге – одни младшеклассники решали нестандартные олимпиадные задачи по математике, другие, играя на ярком ковре, изучали английский. Среди ребят было много мальчиков и девочек из других регионов России – школьники приехали на каникулы к чебоксарским бабушкам и дедушкам и проводят лето с пользой.

В физлабораториуме занимались дети постарше. За несколько занятий курса «Юные Эйнштейны» ребята познакомились с системой мер, научились изготавливать солнечные и водяные часы, поняли, что такое маятник. По признанию ребят, посещать университет на каникулах им только в радость – занятия проходят в интересных, оформленных в космическом стиле лабораториях, а к экспериментам и опытам, которые они проводят, не останутся равнодушными даже взрослые. Блогеры так и норовили испытать в деле замысловатые приборы на столах юных физиков – электроформную машину, микроскопы с камерой, комплект по волновой оптике, пытались заглянуть в другие интересные коробочки.

История, оживающая на глазах

В музее Великой Отечественной войны, разместившемся прямо в одной из учебных аудиторий историко-географического факультета, все экспонаты найдены студентами во время их экспедиций по местам боевых сражений. Практически целая самозарядная винтовка Токарева с патронами, солдатские фляжки и кружки, стальные шлемы и многие другие артефакты бережно собраны участниками поискового отряда «Георгиевская лента». Но, как признается командир отряда, кандидат исторических наук Сергей Кодыбайкин, едут ребята вовсе «не за железками, а поднимать останки бойцов».

Совсем недавно поисковики вернулись из-под Севастополя. Эта экспедиция была отмечена беспрецедентным для отряда событием: впервые участникам «Георгиевской ленты» удалось поднять и установить по медальону личность бойца 1909 года рождения, а также обнаружить останки еще 11 граждан, вероятнее всего, подпольщиков. Полностью прочитать медальон еще не удалось, сейчас он на экспертизе. Эту находку в отряде называют самой ценной и самой значимой.

Поисковики ЧГУ успели побывать во многих уголках России – от полуострова Крым до поселка Рыбачий в Мурманской области. «Миноискатель в нашем деле не самое главное, самое важное орудие – лопата. Ну и, конечно, правила безопасности», – объясняет Сергей Кодыбайкин. С подозрительным находками у поисковиков есть определенный порядок работы, то же самое касается и обнаруженных медальонов: открывать на месте их нельзя, в той земле, в какой он лежал, предмет передают на экспертизу.

Интересно, что в экспедиции в Крым стараются брать больше парней – грунт там не из легких. Впрочем, по словам командира, некоторые девчата «лопатой и киркой иного парня могут обойти…» Необычных артефактов поисковики находят много: в коллекции, например, есть солдатский помазок из немецкой гильзы, лампа, сооруженная из двух консервных банок, подошвы из толстой камеры американского автомобиля. «Это так называемое окопное творчество. Даже я, историк, каждый раз открываю для себя что-то новое», – говорит преподаватель.

На учебу на завод

После экскурсий по нескольким факультетам журналистам казалось, что в университете их уже ничем не удивить. Ан нет – дальше мы оказались в кузнице инженерных кадров не только для республики, но и для всей страны: на факультете энергетики и электротехники и факультете радиоэлектроники и автоматики. Впрочем, это даже не учебные корпуса, а настоящие заводские цеха.

В корпусе, в котором готовят «технарей», мы побывали накануне его открытия после ремонта. От прежнего здания 1968 года постройки в нем остались лишь стены, все остальное перекроили, переоснастили и модернизировали. Инновационный «дух» здесь чувствуется буквально во всем: от особого покрытия пола до табличек с названием лабораторий, выполненных шрифтом Брайля. Как рассказал наш провожатый, кандидат технических наук Алексей Калинин, корпус максимально приближен к промышленным условиям, а будущие инженеры-электрики и инженеры-энергетики тренируются на оборудовании, стоящем на ведущих предприятиях отрасли региона. Впрочем, почти 90% работников этих производств когда-то и сами учились в этих аудиториях…

Так, например, журналистам доверили нажать кнопку на оборудовании, эксплуатирующемся на угольных предприятиях и магистральных трубопроводах «Газпрома». На нем студентов учат выявлять различного рода энергетические аварии и уметь их устранять. «Человек, видевший вживую, как все это должно выглядеть, на реальном производстве уже будет знать, как грамотно и квалифицированно подойти к оборудованию, что с ним можно сделать и, самое главное, что делать нельзя», – рассказали на факультете. Показали нам и совершенно уникальную систему диспетчеризации, разработанную ведущим чувашским предприятием отрасли. Она позволяет «держать» под контролем всю автоматику на производстве.

«Не забудьте сделать фото для Инстаграм, – любезно посоветовали в лаборатории искусственного интеллекта. Здесь изучают цифровую обработку сигналов. – Когда еще представится случай посидеть за такими компьютерами, увидеть материнские платы». Еще в одной лаборатории рассказали об уникальном программно-техническом комплексе моделирования режимов электрических систем. Такое оборудование можно встретить от силы в десяти российских вузах в крупных научных центрах. Стоит оно, как автомобиль премиум-класса, зато позволяет готовить специалистов на самом высоком уровне. «Я не понимаю, как это работает, но звучит устрашающе…» – делились друг с другом впечатленные блогеры.

В помещении, где работают с чувствительными к электростатическому разряду устройствами, вход участникам пресс-тура преградила сигнальная разметка на полу – внутрь можно было проходить только в специальных халатах, обуви и надев на руку браслет. Входной контроль нужен, чтобы снять с человека заряд статического электричества, иначе можно повредить чувствительные микросхемы. Здесь доцент кафедры промышленной электроники, лауреат стипендии Президента РФ Сергей Абрамов показал, как работает инфракрасная паяльная станция, продемонстрировав что-то вроде фокуса: не касаясь, поджег при помощи установки автобусный билет.

Увидели участники пресс-тура и созданные ведущими предприятиями электротехнического кластера Чувашии на базе вуза современные лаборатории. Все оборудование в них произведено в республике и в точности такое же, как на реальных производствах. Еще студентами ребята умеют проводить на нем пусконаладочные работы и обслуживание. Здесь установлена, к примеру, копия цифровой подстанции «Медведевская», а на тренировочной базе другого предприятия студенты учатся работать с электрооборудованием и конструировать электротехнические устройства.

«Что нам дает такая связь с кластером? Лучшие студенты уже с 1-го курса трудоустраиваются на неполный рабочий день, на 3-4-м курсе работают уже 30-40% ребят, а среди магистров работающих – все 90%. Они и дипломы у нас пишут под руководством двух человек – от университета и предприятия», – говорит декан факультета энергетики и электротехники Владимир Ковалев.

«А что же с зарплатой?» – не могли не поинтересоваться блогеры и журналисты. «Хорошая, – ответили на факультете. – У лучших она с шестизначными цифрами».

Формула для вуза

«Инновации инновациями, но одного оборудования без хороших преподавателей недостаточно. Однако и преподаватель в голых стенах – тоже не дело», – чуть позже за чашечкой чая заметил ректор вуза Андрей Александров. В тот день, кстати, блогерам представили еще и новый номер университетского журнала «Чувашия – территория инноваций». Как рассказал руководитель, в университете придерживаются формулы: школа – вуз – предприятие. Именно эта связка, считают в вузе, и делает учебное заведение интересным.

Разговор с ректором получился небанальным, а направления беседы во многом задавали приглашенные на встречу герои номера: 19-летняя студентка отделения журналистики Лана Прусакова, недавняя победительница Универсиады-2019, молодой ученый-химик Анастасия Алексеева и выпускница вуза, «Учитель года Чувашии-2019» Ольга Физер. Если у фристайлистки Ланы Прусаковой интересовались, как научиться самодисциплине (хрупкая девушка выиграла «золото» в Красноярске с травмой колена), то у обладательницы Гранта Президента России Анастасии Алексеевой, ставшей кандидатом наук в 25 лет, – о перспективах для молодых ученых.

«Вот на таких уроках я бы точно выучил английский», – такая мысль, пожалуй, посетила каждого, когда о своей работе начала рассказывать учитель английского языка Вурнарской школы № 2 Ольга Физер. Дети на ее уроках превращаются в видеоблогеров и увлеченно выполняют все домашние задания.

Говорили на встрече и о научной среде, в которой воспитываются молодые ученые, о преемственности поколений, о практическом применении научных разработок, а также об элементарной нехватке информации об открытиях чувашских деятелей науки… Зашла речь и о том, как удержать «лучшие умы» в родной республике.

«Мы гордимся своими студентами, учеными, выпускниками, – подытожил Андрей Александров. – Сегодня в вузах не просто готовят кадры. Это комплексная организация, которая развивает уровень жизни в регионе».

Фоторепортаж Максима Васильева