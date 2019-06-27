Движение по эстакаде Сурского моста могут открыть уже в этом году

Новому сооружению на трассе М-7 не страшны будут ни гололед, ни оползни

48-тонная железобетонная балка длиною в 33 метра, подхваченная крюками тяжелых гусеничных кранов, медленно опускалась на опорные части. Монтажники, постоянно переговариваясь друг с другом по рации, казалось, выверяли каждый шаг. Требовалась высокая точность: отклонения установленных балок от проектного положения впоследствии грозят дефектами, а значит, сама конструкция может прослужить меньше…

Всего 184 таких балки вмонтируют в пролетные строения эстакады — грандиозного сооружения длиною в 760 метров на 582-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» у подъезда к самому протяженному в республике мосту через Суру в Ядринском районе. На «передовой» этой уникальной в Чувашии стройки оказался и наш корреспондент, экипированный по всем правилам безопасности в жилет и каску.

Напомним — автолюбители уже намучились с этим участком дороги. Из-за особенностей рельефа здесь нередко случались аварии, возникали оползни, в связи с чем собственно начатое несколькими годами ранее строительство новой подъездной дороги не завершено до сих пор. В 2018 году все дороги федерального значения, пролегающие по территории республики, перешли в ведение Волго-Вятскуправтодора Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Проектанты для завершения строительства первой очереди приняли решение строить эстакаду.

СПРАВКА «СЧ» По данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на строительство эстакады Сурского моста из федерального бюджета выделено 1,5 млрд рублей. Введением в эксплуатацию этого объекта завершится первая очередь строительства моста через Суру. В настоящее время проектируется вторая очередь, которая предполагает строительство на участке трассы М-7 «Волга» еще одного моста вместо старого, а затем реконструкцию старой дороги (здесь также появится эстакада). В будущем это — скоростная дорога первой Б-категории, с двухполосным движением в каждую сторону. Отметим, эстакада Сурского моста — объект, включенный в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Менее чем за год строители возвели 24 опоры. На них им предстоит смонтировать 23 пролета, укрепленных многотонными балками, по восемь на каждый пролет. Большая их часть уже установлена. Интересно, что из-за стесненных условий (с одной стороны старая дорога, по которой осуществляется движение машин, с другой — высокий склон с лесным массивом) строительство ведется с двух концов.

…На верхней площадке сооружения высотой примерно с трехэтажный дом кипела работа. «В конце лета встретимся», — шутили рабочие, приветствуя друг друга на разных «берегах». Одни готовили опалубку, другие проводили армирование, третьи очищали конструкции с помощью мойки высокого давления. До 12 пролета уже выполнено устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части.

— Уже сейчас сооружение впечатляет, но когда эстакада обретет дорожную одежду и откроется движение, автомобилисты в полной мере ощутят, насколько комфортно здесь будет ехать, — рассказал об особенностях объекта главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Валерий Тимашов. — Благодаря современным технологиям, используемым в строительстве, уклоны на дороге будут менее ощутимы. Освещение на эстакаде будет работать в автоматическом режиме. Планируем обустроить подходы к эстакаде, очистные сооружения, барьерные и перильные ограждения, тротуар, оборудовать объект системой предупреждения об обледенении поверхности дороги…

ЦИФРА: 1923 км составляет общая протяженность федеральных дорог, обслуживаемых Волго-Вятскуправтодором, в том числе 323 км — в Чувашии.

В целом строительство эстакады, по словам Валерия Петровича, выполнено на 50%. Все работы предполагается завершить согласно госконтракту в августе 2020 года, но если мостостроители будут также идти с опережением графика, а дорожники успеют уложить дорожную одежду, движение запустят уже в этом году, пока в тестовом режиме.

К слову, работы выполняет известный в республике «Мостоотряд-41» (чебоксарский филиал московской строительной компании), принимавший участие в возведении Крымского моста. Некоторые из специалистов фирмы, получившие грамоты и благодарности за участие в «стройке века», сейчас несут рабочую вахту на строительстве эстакады в Чувашии.

— Всего в строительстве занято около 150 человек, работающих в две смены: 70 — днем, 80 — ночью. Для большинства наших сотрудников, в основном чувашей, это домашний объект, поэтому видно, что люди работают с душой. Кроме того, эти места нам давно родные: в 2012 году мы строили тут новый мост через Суру. Здесь природа, чистый воздух, на берегу реки строители развернули рабочий городок, где могут отдохнуть после трудового дня или ночи, — поведал главный инженер Чебоксарской территориальной фирмы «Мостоотряд-41» Константин Кузнецов во время монтажа балки, описанного автором этих строк еще в начале статьи.

Кстати, сам процесс монтажа шел уже на другом конце эстакады. Склоны здесь укреплены георешеткой, напоминающей пчелиные соты. По словам мостостроителей, оползни эстакаде не страшны. Сама она находится над землей, а вот самая важная ее часть, как оказалось, врыта в землю. Речь идет о мощном железобетонном основании, которое состоит из шести буронабивных свай, максимальная глубина некоторых из них достигает 36 метров. В каждую опору вмонтированы геодезические маячки, чтобы регулярно отслеживать, есть ли сдвижка в земельном полотне. В надежности эстакады строители уверены.

Фото ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»: Мостовое полотно, по словам строителей, представляет собой многослойный «пирог», начиная с ряда несущих элементов пролетных строений и заканчивая перильными ограждениями и мачтами освещения.