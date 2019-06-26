На пленарном заседании Чебоксарского культурного форума Концессионер рассказал об опыте использования принципов «зеленых инвестиций»

В рамках празднования главного государственного праздника республики в Чувашии проходит Чебоксарский культурный форум.

В пленарном заседании, которое прошло в Чувашском государственном театре оперы и балета, принял участие Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин.

Чебоксарский культурный форум собрал на своей площадке представителей органов государственной власти, бизнеса, общественных организаций и культурных учреждений.

Модераторами пленарного заседания выступили редакционный директор Forbes Николай Усков и ведущая программы «Доброе утро», модератор ток-шоу «Большая игра» Первого канала Марина Ким.

Участников форума приветствовал Председатель Правительства. Он поблагодарил всех, кто проявил заинтересованность и откликнулся на приглашение. Иван Моторин напомнил, что Чувашская Республика славится своей богатейшей историей и культурой и отметил, что форум, несмотря на свое название, призван поднять вопросы развития не только культуры, но и создания комфортных условий для жителей республики, ее гостей и тех, кто планирует открыть свой бизнес на территории республики. «Мы не рассматриваем культуру как отдельный фактор. Сегодня для гармоничного развития государства важна совокупность таких факторов как качественная медицина, достойное образование, безопасная среда, доступность социальной инфраструктуры, культуры – все это формирует качество жизни населения, а также инвестиционную привлекательность региона», — отметил Иван Моторин.

В форуме также приняли участие представители из Японии — Советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков Ивао Охаси и Директор представительства Японского бизнес клуба в России Окада Кунио.

В рамках пленарного заседания заместитель директора филиала АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске Александр Соловьев выступил с докладом «Концессионные объекты, как элемент повышения финансовой и экологической культуры современного человека». Он рассказал о сути проекта, концессии, как инструменте государственного частного партнерства, о важной роли реализуемого в Чувашии концессионного проекта в повышении экологического благополучия населения. Благодаря реализации концессионного проекта по созданию межмуниципальной системы обработки и размещения ТКО, Чувашия в числе первых смогла в 2018 году перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и досрочно приступить к реализации национального проекта «Экология» в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО. Модератор пленарного заседания, редакционный директор Forbes Николай Усков отметил важность того, что в Чуваши инвестор осуществляет свою деятельность в рамках принципов «зеленых инвестиций», что способствует развитию экологических, социальных, культурных и иных интересов общества.