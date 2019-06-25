Сотрудница офиса потребительского кооператива в Порецком присваивала деньги граждан

Прокуратура Порецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы Порецкого района, которая обвиняется в мошенничестве и присвоении денег граждан с использованием служебного положения.

В ходе предварительного следствия установлено, что женщина, исполняя обязанности главного специалиста офиса потребительского кооператива в селе Порецкое, с 2017 по 2018 год оформляла фиктивные договоры займа и присваивала поступавшие от граждан деньги. Причиненный кооперативу ущерб превысил 900 тысяч рублей. Дело направлено в суд.