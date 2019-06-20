РУСАДА обвинило чувашских спортсменов в применении допинга

В честном и чистом спорте сомнений быть не должно

Информацию РУСАДА (Российского антидопингового агентства) о возможных нарушениях антидопинговых правил в Чувашии и подозрении сразу 33 чувашских спортсменов в нечестности в спортивном сообществе республики назвали «шоковой», к такому никто не был готов. «Затронута честь мундира чувашского спорта», — заявил на экстренно созванном брифинге для журналистов министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов.

Поводом для внеочередной встречи с журналистами стало появившееся в понедельник на официальном сайте РУСАДА сообщение о выявленных в одном из спортивных училищ Чувашии фактах использования запрещённого метода. В нем, в частности, указывается, что сотрудники отдела расследований РУСАДА, опросив более 140 человек, обнаружили более 60 случаев «возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом», в отношении 33 атлетов «планируется» открытие дел о «возможном нарушении антидопинговых правил». Проверки, стоит отметить, проходили в Чувашии последние два года, а вызвал их конкретный случай: сообщается, что 8 июня 2017 года сотрудников полиции РУСАДА заинтересовал факт внутривенного капельного введения спортсмену лекарственного препарата, не входящего в запрещенный список, но в объеме, превышающем рекомендованный.

Этот факт впоследствии стал даже основой возбуждения уголовного дела, инициированного сотрудниками РУСАДА: в отношении врача дважды заводилось уголовное дело, но в связи с отсутствием в действиях медика состава преступления оно было прекращено.

Как подтвердил заместитель главврача Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Александр Егоров (врачи именно этого ведомства ведут медицинское сопровождение всех спортсменов в Чувашии), объем препарата действительно был превышен, однако само лекарство не является запрещенным. Как утверждают медики, лекарственный препарат был введен спортсмену во внесоревновательный период в восстановительных целях, для его назначения у атлета были медицинские показания.

КСТАТИ Подготовку спортсменов в Чувашии ведут 53 физкультурно-спортивных организации. Спортивные школы посещают 33501 человек. В официальные списки кандидатов в сборные России в 2019 году включены 186 спортсменов Чувашии.

«Есть применение допинга, и есть нарушение процедурных правил. Применения допинга, я вас уверяю, в нашей республике нет», — подчеркнул Михаил Богаратов и отметил, что в республике, напротив, ведут огромную профилактическую работу в этом вопросе. Ежегодно в Чувашии проводятся выездные и онлайн обучающие семинары для спортивных врачей, тренеров, спортсменов, а «честному, чистому и здоровому» спорту в республике придается первостепенное значение. Не испытывают затруднений во время пребывания в Чувашии и сами представители РУСАДА: им обеспечивают комфортные условия работы, а все запросы удовлетворяют по первому требованию. Так, совсем недавно, в прошедшие выходные, сотрудники РУСАДА работали на Чемпионате и первенстве России по спортивной ходьбе – никаких замечаний с их стороны не было.

Между тем какого-либо официального обращения от РУСАДА в адрес регионального Минспорта не поступало. Также там не владеют информацией, каких конкретно «33 спортсменов» Чувашии подозревают контролеры – их фамилии не сообщаются. Впрочем, как заверил министр, если антидопинговая организация все-таки выйдет с запросами на республику, никаких препятствий со стороны региона не будет. «Мы готовы общаться, наши спортивные организации, школы, спортсмены открыты. В то же время мы примем все меры, чтобы защитить честь чувашского спорта», — заявил Михаил Богаратов.

Разгоревшийся допинговый скандал в Чувашии уже успел наделать много шуму и больно ударить по репутации, прежде всего, чувашских спортсменов. Так, в неприятную историю совершенно несправедливо были втянуты юные спортсмены федерации фитнес-аэробики Чувашии. На днях федеральное интернет-издание «Вести.ру» новость под заголовком «Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила» беззастенчиво сопроводило фотографией с изображением чемпионов сборной команды Чувашии по фитнес-аэробике «Грация».

«Ни спортсменок, ни их родителей, ни федерацию издание, разумеется, в известность не поставило. Девушки к содержанию статьи не имеют никакого отношения – наш вид спорта даже не упоминается, к тому же подано все это под соусом допинга, что просто возмутительно, — сообщила «СЧ» президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии Оксана Вербина. – Это верх некомпетентности федеральных журналистов и прямое нарушение Закона о персональных данных». По словам Оксаны Вербиной, возмущению спортсменов нет предела – федерация уже добилась, чтобы фотографию удалили с сайта, теперь спортсмены ждут официального опровержения от «Вестей.ру».

Добавил масла в огонь и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На своей страничке в Инстаграм он позволил себе неуместный пост: выложив фотографию чувашской лыжницы Татьяны Акимовой, телеведущий задается вопросом – «Таня, это же не ты?»…

…Впрочем, эксперты полагают, что к самой подаче информации от РУСАДА есть много вопросов, а формулировки «возможные нарушения», «планируется открыть дела» и вовсе выглядят некорректными – как тут не вспомнить уже привычное русскому уху «хайли лайкли» (анг. highly likely – «весьма вероятно») в отношении некоторых явлений. Неслучайным кажется и время очередной активизации антидопинговых обвинений в адрес российских спортсменов – до Олимпиады остается не так уж много.

Фото newspile.ru