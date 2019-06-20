В Чувашии 34 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Стали известны результаты ЕГЭ по еще двум предметам: русскому языку и физике

Обязательный экзамен по русскому языку в Чувашской Республике сдавали 5625 человек (в 2018 году – 5452). 99,7% сдававших справились с заданиями (2018 году – 99,8%), 1975 выпускников на экзамене по русскому языку (35,1%) набрали 80 и больше баллов, 34 участника получили за экзамен 100 баллов (2018 году – 32).

В экзамене по физике приняли участие 1644 человек (в 2018 году –1624). Высокие результаты по данному предмету (выше 80 баллов) получили 171 выпускник (в 2018 – 142), 2 выпускника чебоксарского лицея № 3 получили на ЕГЭ о физике100 баллов (в 2018 год максимальный балл — 98).