В исправительной колонии №4 прошел шахматный турнир среди осужденных

Колония прививает любовь к шахматам

В целях организации досуга заключенных, привлечения их к спортивно-массовым занятиям, а также стимулирования правопослушного поведения, в исправительной колонии № 4 УФСИН Чувашии прошел шахматный турнир среди осужденных.

В турнире приняли участие сильнейшие игроки из всех отрядов исправительного учреждения.

Шахматный турнир проходил по круговой системе: участники играли друг с другом, а победитель определялся по наибольшему количеству набранных очков. Длительность одной партии составляло 5 минут.

Для мероприятия в клубе учреждения были созданы необходимые условия для того, чтобы любители этой логической игры могли тренироваться и совершенствовать шахматное мастерство.

Подводя итоги шахматного турнира, заместитель начальника исправительной колонии № 4 УФСИН Чувашии Дмитрий Иванов отметил, что участие осужденных в шахматных турнирах способствуют интеллектуальному развитию личности, более полно раскрывают индивидуальные способности осужденного, а также обеспечивают их полезной занятостью.

Шахматы не только развивают интеллект, но и учат обдумывать каждый шаг в реальной жизни, что в дальнейшем благотворно сказываться на качестве ресоциализации осужденного.