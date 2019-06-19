В Чебоксарах установлен мировой рекорд по спортивной ходьбе

В эти выходные столица Чувашии принимала чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе.

Открыли соревнования мужские и женские заходы на 50 км. Титул чемпионки России на этой дистанции достался 23-летней Клавдии Афанасьевой, выступающей параллельным зачетом за Чувашию и Мордовию. Клавдия показала результат 3 часа 57 минут и 7 секунд и стала первой россиянкой, прошедшей 50 км быстрее четырех часов. По сути, это новый мировой рекорд, но из-за приостановления членства России в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) достижение Клавдии пока официально не признано.

Второй финишировала представительница Мордовии Маргарита Никифорова (4:05.57), тройку замкнула спортсменка из Чувашии Надежда Мокеева (4:22.22).

Среди мужчин на этой дистанции победу праздновал Сергей Шарыпов из Удмуртии. Он также стал лучшим в стране на дистанции 50 км, показав третий результат сезона в Европе — 3 часа 43 минуты 36 секунд. Вторым финишировал наш земляк Николай Сергеев, замкнул тройку лидеров москвич Алексей Терентьев.

Медали также разыграли на дистанции 20 км среди юниоров до 23 лет. Во второй день соревновались молодые ходоки в возрасте до 20 лет. В общей сложности за два дня было разыграно 12 комплектов медалей. В общекомандном зачете победа досталась команде Мордовии. На втором месте — сборная Челябинской области. Командная «бронза» досталась сборной Чувашии.