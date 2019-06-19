Место подвига — Карельский перешеек

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Эта неделя июня 1944 г. осталась в памяти народа начавшимся наступлением Красной Армии на Карельском перешейке, приведшим к освобождению Карелии от финских войск. В сложных географических условиях красноармейцы показывали образцы мужества и героизма. Доказательство тому — десятки и десятки наград, полученные нашими земляками в ходе боев на выборгском направлении. Но, увы, не обходилось и без потерь, многие семьи получили похоронки на своих близких с непривычными для нашего слуха названиями финских и карельских рек и населенных пунктов.

12 июня 1944 г.

В этот день не стало 20-летнего Дмитрия Арсеньевича Яндашева из Ядринского района. Стрелок 306-го стрелкового полка красноармеец Яндашев погиб при освобождении Белоруссии. Первоначально его похоронили в 100 м юго-восточнее деревни Золотовичи Дубровненского района Витебской области. В родной деревне Кудаши сына не дождалась с войны Анна Ефремовна Яндашева.

13 июня 1944 г.

В этот день свое последнее письмо домой в Старые Айбеси Алатырского района с обратным адресом «Полевая почта «50312» отправил рядовой Иван Григорьевич Горшков, 1921 г.р., призванный в Красную Армию еще в октябре 1940 г. С этого дня он и числится в списках пропавших без вести защитников Отечества. Вдовой осталась супруга Татьяна Максимовна Горшкова.

14 июня 1944 г.

«14 июня 1944 г. в боях на Карельском перешейке погиб 19-летний Василий Георгиевич Георгиев из Старых Урмар Урмарского района, стрелок 64-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии рядовой. В документах значится: место гибели — Каннелярвский р-н, Карельский перешеек. Сына оплакала мать Вера Степановна Дмитриева.

В этот день «Красная Чувашия» опубликовала ответ Верховного Главнокомандующего И. Сталина коллективу размещавшегося в то время в Чебоксарах эвакогоспиталя:

«Начальнику эвакогоспиталя № 3058 майору медицинской службы Жарковой.

Заместителю начальника по политчасти майору Семенову.

Секретарю парторганизации Капилевич.

Председателю месткома Бородянской. Передайте врачам, медсестрам, санитаркам и служащим эвакогоспиталя № 3058 и бойцам, сержантам и офицерам, находящимся в нем на излечении, собравшим 10820 рублей деньгами, 17320 рублей компенсации за неиспользованный отпуск и 47520 рублей облигациями госзаймов на строительство санитарного самолета «Красная Чувашия», мой боевой привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин.»

15 июня 1944 г.

В этот день отличился гвардии старший сержант, помощник командира взвода управления 215-го дивизиона 24-го гвардейского минометного полка Михаил Семенович Семенов, призванный Чебоксарским РВК. В районе Куутерселькя, находясь в цепи наступающей пехоты, выполняя обязанности начальника разведки, под ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем противника он корректировал огонь дивизиона и своевременно информировал о результатах залпов. Этот подвиг оценен Родиной медалью «За боевые заслуги». У 23-летнего парня из деревни Верхние Байдуши Цивильского района это была уже вторая боевая награда — такую же медаль он получил годом ранее, в июле 1943 г.

А Федот Васильевич Шкалеров из Мариинско-Посадского района, проходивший службу самокатчиком роты связи в 24-м гвардейском стрелковом полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й Армии Карельского фронта, был отмечен за то, «что, находясь с первых дней на фронте Отечественной войны и выполняя обязанности полкового почтальона, бесперебойно обеспечивает почтовой корреспонденцией личный состав полка. В период боев почту доставляет непосредственно на передовые позиции. К работе относится исключительно честно и добросовестно. Личный состав доволен своим почтальоном». Федот Васильевич также удостоен медали «За боевые заслуги».

16 июня 1944 г.

Командир топотделения 3-й батареи 4-го пушечного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской бригады, вычислитель младший сержант Никифор Егорович Анисимов из деревни Большая Таяба Яльчикского района в этот день принял первый бой на фронте Великой Отечественной войны и в этом же бою отличился: «во время привязки боевого порядка батареи, будучи красноармейцем топослужбы, заменил убитого во время работы командира отделения, чем обеспечил своевременность привязки боевого порядка и открытие огня батарей». 26 сентября за этот подвиг его наградили медалью «За боевые заслуги». Храбрый солдат встретил Победу и вернулся домой. К этому времени его грудь украшали еще две награды — медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды, причем приказы о награждении обеими наградами подписаны в один и тот же день -10 мая 1945 г.

17 июня 1944 г.

В бою за освобождение города Выборга погиб уроженец деревни Актакасы Красночетайского района Павел Федотович Спиридонов, призванный на фронт всего-то несколько месяцев назад. 18-летнего минометчика 168-й стрелковой дивизии похоронили в одной из братских могил под Выборгом. Мать Анастасия Тимофеевна так и не дождалась с войны любимого сына.

11 июня 1944 г.

От Советского Информбюро.

Оперативная сводка за 11 июня 1944 г.

Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта вчера, 10 июня, перешли в наступление на Карельском перешейке севернее ЛЕНИНГРАДА и при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно укрепленную, развитую в глубину, долговременную оборону финнов и за два дня наступательных боев продвинулись вперед до 24 километров, расширив прорыв до 40 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта овладели городом и крупной железнодорожной станцией ТЕРИЙОКИ, важным опорным пунктом обороны противника ЯППИЛЯ и с боями заняли более 80 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты КАМЕШКИ, СТАРЫЙ БЕЛООСТРОВ, АЛЕКСАНДРОВНА, РАЯЙОКИ, КАЛ-ЛЕЛОВО, СТАРЫЙ и НОВЫЙ АЛАКУЛЬ, КУОККАЛА, ХИРЕЛЯ, НАРВАЛА, ИОУТ-СЕЛЬНЯ, ХАПАЛА, КЕЛЛОМЯКИ, ПУХТОЛА и железнодорожные станции РАЯЙОКИ, ОЛЛ ИЛА, КУОККАЛА, КЕЛЛОМЯКИ.

На аллее Славы города Новочебоксарска на памятной плите высечены имена и фамилии погибших защитников Отечества — уроженцев снесенных в ходе строительства города деревень. В списке уроженцев деревни Ельниково-Изеево есть и имя старшины Павла Мироновича Миронова, командира отделения мотострелково-пулеметного батальона 152-й отдельной танковой бригады Ленинградского фронта. Уже после войны вдове Павла Мироновича Федоре Ивановой прислали удостоверение о его награждении медалью «За оборону Ленинграда». «Погиб в боях за социалистическую Родину» — было написано в сопроводительном письме. Похоронили Павла Миронова вместе с другими защитниками Ленинграда в братской могиле поселка Решетниково Выборгского района Ленинградской области.

Ведущий рубрики Евгений Шумилов

На фото Павел Миронов — справа.