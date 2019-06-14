СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

губернатор Ульяновской области

«Начиная с 1990 года проводим этот замечательный праздник Акатуй. Он уже давно перерос свои границы, границы национального и областного праздника, стал межнациональным, российским, привлекательным для многих иностранных организаций.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что единственный верный путь справиться с любыми трудностями — это сплотиться и объединить наши внутренние силы. Ульяновская область — большая и дружная многонациональная семья. На интернациональный Акатуй в Ульяновск съезжаются не только представители Чувашской Республики, но и жители соседних субъектов России, приезжают зарубежные друзья. Две недели назад вместе с представителями мордовского народа мы отмечали прекрасный праздник Шумбрат. Через неделю в парке «Победа» настанет очередь для татарского Сабантуя. А на следующий день мы будем отмечать великую Троицу. Все эти праздники позволяют прикоснуться к многовековым обычаям и традициям».