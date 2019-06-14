Общественные советы готовы помогать не только словом

Указав на проблему, предложите решение

Общественный совет села Шыгырдан Батыревского района часто ставят в пример. С тех пор как он образовался в 2011 году, ни одно большое дело не решалось без его участия — будь то строительство школы, детского сада или новых дорог, проведение праздника или спортивного мероприятия. Часто совет и сам выступает инициатором многих хороших идей. Одна из последних — создание добровольной пожарной команды и установка специальных цистерн с водой на случай пожара. Всего по селу благодаря добровольным пожертвованиям селян заготовлено около 30 оборудованных специальными насосами пожарных цистерн, общим объемом почти 130 тонн, взяты на учет все трактора владельцев, которые в случае чего могли бы доставить бочки к месту «ЧП»…

Одной критики недостаточно

Местное самоуправление в Шыгырдане взаимодействует с общественным, благодаря чему власть слышит людей, а люди — власть. Результат эффективной работы налицо: село растет и развивается, демография в плюсе, молодежь не разъезжается, потому что созданы хорошие условия. В последнее воскресенье каждого месяца в местном клубе собирается заседание общественного совета. Часто сход проходит и в расширенном составе до 120 человек, среди которых и бизнесмены, и депутаты, представители администрации поселения, врачи и учителя, рядовые граждане, которым небезразлично будущее села.

По словам нынешнего председателя общественного совета Марса Шрша, каждый может высказать свое предложение, выразить мнение по тому или иному вопросу. «Конечно, бывает, что и у нас возникают разногласия, но, как говорится, в спорах рождается истина», — рассказал Марс Хайдарович корреспонденту «СЧ» на прошедшем недавно в Чебоксарах форуме общественных советов Чувашии, организованном Общественной палатой республики.

АЛЕКСЕЙ СУДЛЕНКОВ,

председатель Общественной палаты Чувашии: «Задача форума общественных советов республики — показать лучшие практики, которые есть в наших муниципалитетах, ведомствах, активизировать деятельность общественников. Чтобы общественные советы, которые только еще организуются, могли взять на вооружение лучший опыт, тот, что уже реально работает, для того чтобы создать людям условия для более комфортного проживания».

Судя по тому, что сейчас почти при каждом муниципалитете, при различных ведомствах, территориальных органах исполнительной власти созданы свои общественные советы, неравнодушных и инициативных людей, готовых активно участвовать в жизни своего города, района, села и помогать решать злободневные вопросы, сегодня много. Безусловно, они выявляют недочеты в работе определенных структур. Но если бы вся их деятельность сводилась только к критике, вряд ли удалось бы в корне изменить какую-то неблагоприятную ситуацию.

«Чтобы общественный контроль был действенен, недостаточно критиковать, — отметил на открытии форума заместитель председателя Кабинета Министров республики, руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев. — Указав на проблему, важно понимать, откуда она возникла, предложить ее решение, только совместными усилиями удастся найти оптимальный выход из того или иного положения».

Курс на «открытую» форму общения

О значимой роли общественных советов говорили и депутаты Госдумы. «Вы профессионалы, лидеры мнения, эксперты, опираясь на ваши советы, мудрость, мы будем принимать взвешенные решения, это поможет нам избежать многих ошибок», — сказал Николай Малов. А Леонид Черкесов призвал присутствовавших на форуме представителей муниципалитетов активнее брать на вооружение лучшие практики взаимодействия власти с населением в решении общих вопросов. И привел в пример проект «Открытый город», запущенный администрацией Чебоксар пять лет назад по инициативе ее главы Алексея Ладыкова.

Регулярные встречи представителей администрации с населением при полном аншлаге, где открыто обсуждаются насущные проблемы города, давно уже стали привычными для чебоксарцев.

А в прошлом году проект «прирос» еще и виртуальной площадкой og21.ru, чтобы к участию в жизни столицы Чувашии привлечь и молодое поколение горожан. Портал предназначен и для проведения электронных референдумов по выбору общественных пространств для благоустройства, по транспортным и социальным вопросам.

АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ,

председатель ЦИК Чувашии: «Выборы с каждым годом становятся все сложнее, профессиональнее с той стороны, что фиксируются малейшие, даже, казалось бы, какие-то формальные нарушения. На участковые комиссии ложится большая ответственность. И здесь общественные наблюдатели, как люди, которые желают, чтобы выборы прошли максимально честно, должны выступать не как надзиратели, готовые любой ценой уличить в чем-то, а как помощники, готовые указать на проблему, помочь членам участковых комиссий провести правильную работу, без нарушений».

Заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева считает, что общественное обсуждение того или иного проекта позволяет уйти от негатива и формального подхода, избежать критики и получить тот результат, который горожане оценят и ответят на него доверием к власти. Так, в столице Чувашии сегодня благоустраиваются дворы, детские и спортивные площадки. В немалой степени именно благодаря вовлечению в обсуждение концепции благоустройства Московской набережной интересующихся обликом столицы горожан еще до этапа проектирования это общественное пространство, преобразившись, стало излюбленным местом отдыха чебоксарцев. По данным администрации города, за два года посещаемость набережной выросла с 60 тысяч до 2 млн человек.

Таких проектов, как «Открытый город», в России мало. Подобный опыт известен в Москве, где реализуется проект «Активный гражданин», и еще в нескольких городах, которые перешли на «открытую» форму общения с населением. «И мы готовы поделиться опытом», — обратилась к представителям городов республики Алла Леонидовна.

Сообща быстрее

А вот для села такая практика общения, пожалуй, не в новинку. На сходах граждан с участием глав поселений, старост и общественных советов регулярно обсуждаются актуальные вопросы. Например, по части инициативного бюджетирования: когда сами селяне предлагают какие-то проекты по развитию своих территорий и принимают участие в их софинансировании наряду с вложениями местного и республиканского бюджета. Так, благодаря лепте граждан ремонтируются дороги в Моргаушском районе, в Янтиковском районе появляются клубы и хоккейные коробки, ремонтируется водонапорная сеть, в Красночетайском обустраиваются детские игровые площадки…

По словам начальника отдела бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Чувашии Алины Семеновой, количество проектов ежегодно увеличивается: со 108 в 2017 году до 644 проектов в 2019 году (на общую сумму 477,5 млн рублей, большую часть вносит республика). Причем инициативы самые разные — от благоустройства родника или замены уличного освещения до строительства крупных объектов, где-то на выполнение требуется 50 тыс. рублей, а где-то и 5 миллионов.

«Фактически получается, что граждане, вкладывая в среднем менее 15 процентов от стоимости проекта, благодаря софинансированию получают новую дорогу, площадку, словом, то, что необходимо данному населенному пункту. Таким образом, совместно решаются проблемы, которые по разным причинам долгое время не решались», — высказалась эксперт. При том что координирует реализацию проектов по инициативному бюджетированию Минсельхоз республики, залогом его успешного выполнения все же являются общественная инициатива и общественный контроль.

Так, с помощью общественников сегодня создаются проекты развития территорий, выявляются болевые «точки» социальной защиты населения, решаются экологические проблемы, из них формируется корпус общественных наблюдателей на выборах. Но, как отметила министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева, «важно, чтобы эта структура не существовала «для галочки», не выполняла какие-то формальные функции при каком-то органе или муниципалитете, а была действенным инструментом для решения общих задач».

Фото Максима Васильева из архива редакции: В центре особого внимания общественников — вопросы детской безопасности в загородных лагерях и на игровых площадках во дворах.