ИРИНА БУЛЫГИНА

заместитель председателя Общественной палаты Чувашии, главный нарколог Минздрава Чувашии

«Если мы хотим жить в богатой стране, прекрасной республике, очень важно сегодня задействовать гражданское общество. Это могут быть самые активные и неравнодушные жители городов и сел, именно им население доверяет возглавлять общественные советы. Одни из них, как, например, в селе Шыгырдан Батыревского района, работают уже с 2011 года и готовы делиться успешным опытом, другие только организуются. Вот когда все советы столь же эффективно будут работать, такие понятия, как общественный мониторинг, общественный контроль позволят нам решать злободневные вопросы.

Важно, чтобы каждый член общества нес ответственность за то, что мы делаем и как живем. Если человек сам будет активно участвовать в жизни своего города, района, он сможет что-то изменить…»