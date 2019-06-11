Жена заставила нетрезвого супруга сесть за руль

Зверь бежит на ловца, а подвыпивший водитель часто выруливает на дорогу аккурат перед полицейским патрулем. Причем выруливает весьма лихо, чем себя в принципе и выдает.

Так произошло и с 32-летним жителем Аликово, который майским вечером бесстрашно, на большой скорости, прошел крутой поворот на выезде из села, где все здравомыслящие водители всегда притормаживают.

Проезжавший мимо экипаж отделения ГИБДД МО МВД России «Вурнарский», конечно же, обратил внимание на такую манеру вождения и остановил лихача. Автолюбитель, не сразу отреагироваший на проблесковые маячки и сирену, предстал перед стражами дорог в одном нижнем белье. После проведения медосвидетельствования стало ясно, что мужчину «подогрела» не только погода, но и горячительные напитки. Причем, как уверял инспектора — лейтенанта полиции Андрея Тракова нарушитель ПДД, сесть за руль его заставила жена. Супруги направлялись в баню в соседний населенный пункт, к родственникам. В отношении водителя был составлен протокол, транспортное средство отправлено на спецстоянку, а нетрезвого «подкаблучника» инспекторы подвезли до дома — не оставлять же его на улице в трусах…

«Горячие парни» встречаются и среди пешеходов. Ранним утром один из них в дизайнерском исподнем рысью перебежал через дорогу практически прямо перед патрульным автомобилем ГИБДД. Оказалось, на нарушение общественного порядка «принявшего на грудь» студента опять же подбили девушки. Чтобы выиграть спор у своих спутниц, парень скинул одежду и выбежал на пешеходный переход. Теперь остается доказать, что не «слабо» и заплатить штраф за неприличное поведение в общественном месте…