Начался сезон разбитых коленок, переломов и ушибов

Унесенные летним ветром

…Малыш бежал по дорожке, но вдруг резкий порыв ветра сбил его с ног. Он упал и громко закричал, мама бросилась его поднимать: ей показалось, что ребенок плакал не совсем обычно. Утешая его, она заметила, что ручка мальчика опухла и он старательно оберегал ее от прикосновений. В больнице выяснилось — перелом. К счастью, неосложненный, но без гипса не обойтись. Второй мальчик с загипсованной рукой ветер в своем падении не винит, мол, сам ехал из одной деревни в другую на велосипеде и просто упал. Да, ветер был сильный, но он же уже большой, просто не справился с управлением.

Лето — сезон детских травм. В первые же дни июня в отделение травматологии Республиканской детской клинической больницы стали поступать ребятишки всех возрастов с переломами рук, ног, сотрясением мозга. Еще один пятиклассник упал с велосипеда, решив разогнаться. Хорошо, что взял с собой сотовый, позвонил папе, который приехал с работы и забрал незадавшегося гонщика и велосипед. Но тут хоть в больницу не стали класть: лечатся дома. Очень жаль, что пропал месяц каникул. Правда, мама уверяет, что никуда не собирались ехать, иначе было бы еще обиднее.

То, что в отделении много школьников, — это понятно: остались без присмотра, дорвались до велосипедов, роликовых коньков… Но как ни странно, чаще дети ломают руки и ноги, падая с горок и турников. Родители только руками разводят: «Мы в их возрасте где только не бегали, куда нас только не заносило: и с крыш гаражей прыгали, и по оврагам лазили, и никто ничего не ломал. А тут рядом с домом упал — и сразу гипс».

Вот и мама маленькой Наташи перед сном решила вспомнить детство, как она прыгала на кровати. Дочка была счастлива таким баловством, но неудачно свалилась. Не на пол, на кровать, только в шее что-то хрустнуло. Они поначалу решили, что обошлось, поэтому просто легли спать. Но к концу следующего дня голову повернуть уже не получалось, шея искривилась и при малейшем движении болела. Травматологи велели надеть воротник Шанца, чтобы разгрузить травмированную шею, назначили лечение. Вот, удивляется бабушка, кто бы мог подумать?!

Доктора тоже разводят руками: такое впечатление, что раньше дети были покрепче в прямом смысле слова. В летние каникулы были предоставлены сами себе, но на больничную койку попадали только упавшие с велосипедов, роликов и скейтбордов. А сейчас могут получить перелом, упав с высоты собственного роста или даже просто оступившись.

ИГОРЬ ЛАСТУХИН,

заведующий отделением травматологии и ортопедии Республиканской детской клинической больницы: — Я стоял у истоков становления детской службы травматологии и помню еще те времена, когда дети лежали в палатах вместе со взрослыми, потому что не было для них отдельного отделения. В то время после восьми вечера можно было закрывать отделение и хоть спать лечь, хоть истории болезни спокойно заполнять: никого уже не привозили. Мы знали, что дежурство пройдет спокойно. Сейчас после восьми часов вечера «жизнь» только начинается. Недавно привезли маленького ребенка с переломами в два часа ночи: упал с барной стойки, пока родители веселились…

По словам Игоря Ластухина, родители могут в полночь приехать с малышом, который получил травму, упав с качелей, потому что на ночь решили с ним погулять. Покупая школьнику велосипед, взрослые забывают купить ему защиту. Шлем на голове для многих пап — это ерунда: мы катались без шлемов и ничего, выросли. Приобретать налокотники, наколенники и напульсники для детей, катающихся на роликах или скейтбордах, тоже считают излишеством: они же не профессионально занимаются. Вот непрофессионально и падают — получают переломы.

Настораживает доктора и то, что дети пошли очень хрупкие. Если еще 30 лет назад дети с утра до вечера бегали во дворе, были ловкими и верткими, то сейчас они сидят в телефонах и компьютерах, падают неловко, мышцы их не держат.

И еще бывает, что мамы привозят детей, ругаются в очереди, мол, у ребенка перелом, ножка распухла, почему надо так долго ждать приема? А при осмотре оказывается, его комары покусали. Как можно было понять, что кость цела? Так ведь если перелом, то на ногу встать нельзя, а тут малыш спокойно ходит, прыгает от нетерпения. Часто стали привозить детей просто с царапинами. И то, что раньше просто дома промывали перекисью водорода или хлоргексидином, мазали зеленкой или йодом, вдруг попало в разряд поводов, с которыми люди приезжают в больницу, тратят деньги, время, нервы.

СОВЕТЫ ТРАВМАТОЛОГА Ребенок упал, поранился. Что делать? — Промыть ободранную коленку перекисью водорода, если нет сильного кровотечения, наложить повязку или заклеить бактерицидным лейкопластырем — этих мер достаточно, чтобы «до свадьбы зажило». Но если ребенок жалуется, что ему больно наступать на ногу или шевелить рукой, на которую он упал, она опухла и появился большой синяк — тут уже к врачу. — Если ребенок ударился головой, то следите за его самочувствием: появилась тошнота или рвота, его клонит в сон — подстрахуйтесь, привезите его в больницу. И, конечно, не оставляйте крох без догляда на диване, кровати, пеленальном столике. Травмы у падающих даже с небольшой высоты грудничков, как правило, тяжелые: переломы свода черепа, сотрясение мозга. Особая тема — падения из окон: противомоскитная сетка не защищает от выпадения не только детей, но даже кошек, поэтому пусть ваше окно будет надежно заблокировано ограничителем или детским замком.

Уроки безопасности от мышат и мишек

Когда молодая мама с кулечком на руках приезжает из роддома, она полна страхов и тревог за младенца. Зачастую не знает, на чем нужно сосредоточиться. Поэтому Чувашское книжное издательство озаботилось просвещением молодых родителей в доступной форме и совместно с Минздравом республики выпустило книжицу под названием «Берегите детей!», которая рассказывает, какие места в квартире могут быть опасными для младенцев, на что надо обратить особое внимание, чтобы ребенок остался жив и здоров.

Красочные книжки-памятки напечатаны на плотном картоне и больше похожи на детские, в которые с удовольствием играют малыши. С подросшими ребятишками можно сидеть и рассматривать картинки, объясняя им, чем занимаются герои, мишки, мышки, кошки, куда не нужно забираться, чтобы не выпасть из окна или не получить травму. Эти пособия по безопасности изданы на русском и чувашском языках, и молодым мамам их бесплатно вручают при выписке из роддома.

Фото РИА «Новости»: Если рана неглубокая, ее достаточно промыть перекисью водорода и наложить стерильную повязку. И обязательно утешить ребенка.