В связи с празднованием Дня России изменен график выплаты пенсий

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

День России и День республики внесли свои коррективы в выплатной пенсионный график, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда. Пенсионеры, у которых дата выплаты совпадает с праздничными днями, могут получить ее раньше.

Так, на банковские счета и банковские карты пенсии будут перечисляться по следующему графику:

  • в Сбербанк — 11, 14 и 21 июня;
  • в «Почта-банк» и иные банки — 11 и 21 июня.

На счета получателей, отмечают в отделении, средства зачисляются не позднее следующего рабочего дня.

Отделения почтовой связи пенсии доставят: 11 июня — за 11 и 12 июня; 21 июня — за 21 и 22 июня; 22 июня — за 23 и 24 июня.

ЦИФРА:
Более 74 тыс. жителей столицы Чувашии получают сейчас пенсии на банковские карты.
По данным Управления ПФР в г. Чебоксары
Опубликовано: 11 июня 2019 г.


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