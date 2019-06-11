В связи с празднованием Дня России изменен график выплаты пенсий

День России и День республики внесли свои коррективы в выплатной пенсионный график, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда. Пенсионеры, у которых дата выплаты совпадает с праздничными днями, могут получить ее раньше.

Так, на банковские счета и банковские карты пенсии будут перечисляться по следующему графику:

в Сбербанк — 11, 14 и 21 июня;

в «Почта-банк» и иные банки — 11 и 21 июня.

На счета получателей, отмечают в отделении, средства зачисляются не позднее следующего рабочего дня.

Отделения почтовой связи пенсии доставят: 11 июня — за 11 и 12 июня; 21 июня — за 21 и 22 июня; 22 июня — за 23 и 24 июня.