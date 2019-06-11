Трудовые баллы и льготные списки

Изменения пока обсуждаются

Услышал по радио, что Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представители которых могут претендовать на 25% надбавку. А какие профессии и специальности планируют включить в список? Предусмотрены ли в нем охранники сельхозобъектов?

Леонид Петрович, Яльчикский район

Как рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда, Список работ и должностей для установления повышения за стаж работы в сельском хозяйстве утвержден постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2018 года № 1440.

Проект постановления Правительства, расширяющий Список профессий и должностей, подготовлен Министерством труда и социальной защиты РФ. Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время проходит процедуру экспертизы и общественного обсуждения. Изменения в Списке профессий и должностей предполагается ввести за период с 1 января 2019 года.

В числе прочих изменений в проект Списка включены рабочие, занятые охраной производственных объектов сельского хозяйства.

Недостающий стаж можно доработать

Мой отец работал агрономом и всю жизнь проживает в селе. До 30-летнего сельского стажа ему не хватает 2,5 месяца. Что делать? Ему могут добавить стаж за счет того, что он около года стоял на учете в Центре занятости?

Зинаида, Чебоксарский район

К сожалению, нет. Как поясняют в Отделении ПФР по Чувашии, при подсчете продолжительности стажа работы в сельском хозяйстве периоды получения пособия по безработице не учитываются.

Наряду с работой в сельский стаж засчитываются только следующие периоды:

временная нетрудоспособность по больничному листу;

ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;

уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.

В отделении отмечают, что недостающий для получения повышения сельскохозяйственный стаж можно доработать и сейчас. В этом случае пенсия будет пересчитана со следующего месяца после обращения с заявлением.

Не менее 15 лет

Работаю в МЧС уже 12 лет, вольнонаемный. Скажите, сколько лет мне еще работать, чтобы получить досрочную пенсию?

Павел, Чебоксары

Право на пенсионные льготы установлено лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях МЧС России и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста. Перечень конкретных должностей и специальностей спасателей, работа в которых дает право на досрочную пенсию, утвержден постановлением Правительства РФ от 1 октября 2001 года № 702, рассказали в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

Если есть накопления

В Интернете несколько раз наткнулась на информацию о том, что все женщины 1957-1966 гг. рождения и мужчины 1953-1966 гг. имеют право получить единовременную выплату, так как перечисляли деньги на накопительную пенсию. Мол, только надо срочно написать заявление в Пенсионный фонд. Это правда или миф?

Анастасия Яковлева, Цивильск

Как рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда, выплаты можно получить при соблюдении следующих условий: наличие пенсионных накоплений, достижение возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами (а для тех, кто получает пенсию досрочно, — назначение страховой пенсии).

Напоминаем, накопительная пенсия начала формироваться с 2002 года. Работодатели уплачивали обязательные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии работников, в том числе мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, в период с 2002 по 2004 год.

Пенсионные накопления имеются также у работавших в период с 2002 по 2013 год граждан 1967 года рождения и моложе (за счет уплаченных работодателями взносов) и независимо от возраста — у участников Программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

За получением выплат, обращают внимание в отделении, можно обратиться в тот пенсионный фонд, где формируются пенсионные накопления, — ПФР или негосударственный пенсионный фонд.

На что влияют баллы?

Все время крутят рекламу, что получать достойную пенсию можно будет, получая большую официальную («белую») заработную плату, и чтобы работодатель производил отчисления вовремя и полностью. А как же тогда стаж? Продолжительность трудовой деятельности важна только при назначении пенсии или она все же влияет на ее размер?

Геннадий П., Ядрин

Все же влияет, отмечают в Пенсионном фонде, так как страховая пенсия рассчитывается по формуле: сумма пенсионных баллов работника умножается на стоимость одного пенсионного балла в году назначения пенсии и прибавляется сумма фиксированной выплаты. Стоимость одного пенсионного балла в 2019 году — 87,24 руб.

Размер страховой пенсии в первую очередь зависит от количества пенсионных баллов, заработанных в течение всей трудовой деятельности. При этом пенсионные баллы за периоды до 2002 года определяются по нормам действовавшего в то время закона с учетом продолжительности трудового стажа и заработной платы. С 2002 года величина пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.

Учитывая, что величина пенсионных баллов определяется за каждый календарный год и суммируется, при длительном стаже формируется больше пенсионных баллов, что напрямую влияет на размер пенсии.

Кроме того, теперь длительный стаж позволяет оформить пенсию досрочно. Женщины со стажем 37 лет, мужчины со стажем 42 года могут выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В подсчет стажа включаются периоды работы и иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы, а также периоды временной нетрудоспособности по больничному листу, по беременности и родам.

Фото Олега Мальцева