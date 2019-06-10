Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Чувашской Республики на уровне ruА

7 июня 2019 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашской Республики на уровне ruА. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Чувашская Республика – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. В структуре экономики значимую долю занимают обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, сектор предоставления услуг и сельское хозяйство.

Чувашская РеспубликаВ свою очередь, в обрабатывающей промышленности доминируют производители химических веществ, электрооборудования и пищевых продуктов. По итогам 2018 года по оценке региона объем ВРП составил 283 млрд руб., ВРП на душу населения – 232 тыс. руб., средняя заработная плата составила 27 тыс. руб.

Агентство отмечает невысокую долю собственных доходов в общей структуре доходов региона: за 2018 год налоговые и неналоговые доходы (ННД) составили 59,9%. Опережающий рост доходов бюджета способствовал росту его сбалансированности. За 2018 год совокупные доходы бюджета, налоговые и неналоговые доходы и совокупные расходы бюджета увеличились на 13,0%, 11,3% и 10,4% относительно прошлого года. Увеличение ННД преимущественно обусловлено ростом поступлений по налогу на прибыль организаций. Наибольший вклад в прирост поступлений по налогу на прибыль организаций внесли предприятия – производители электрического оборудования и производители химических веществ. По итогам 2018 года бюджет региона был исполнен с профицитом в 4,3% к ННД.

Долговая нагрузка региона на 01.01.2019 оценивается как невысокая: совокупный объем долгового портфеля составил 12,9 млрд руб., что составляет 43,4% от налоговых и неналоговых доходов за предшествующие 12 месяцев. Прямой долг состоит из бюджетных и банковских кредитов, а также выданной гарантии. Республика проводит достаточно эффективную политику по управлению долгом: в январе 2018 г. регион полностью погасил банковские кредиты, а в течение первого полугодия погасил остаток долга по облигациям. Погашение рыночного долга было профинансировано за счет внутригодового профицита бюджета. В 1 квартале 2019 года банковские кредиты также были погашены. Такая долговая политика способствует сокращению расходов на обслуживание долга. По итогам 2018 года их объем составил всего 31,7 млн рублей, в то время как в 2017 году указанные расходы были на уровне 113,0 млн руб. У республики есть открытые кредитные линии, процентные ставки по котором не превышают либо меньше ставок по погашенным в начале года банковским кредитам. Агентство ожидает, что в конце 2019 года регион выберет часть кредитных средств по указанным линиям. Объем доходов бюджета по итогам 2018 года составил 49,7 млрд руб., объем расходов бюджета – 48,4 млрд руб.

По данным Базы данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru на территории субъекта Федерации реализуются несколько концессионных проектов средней категории с объемом инвестиционных обязательств от 100 млн руб. до 1 млрд руб. и крупной категории с объемом инвестиционных обязательств свыше 1 млрд руб. В частности, концессионное соглашение по созданию и эксплуатации системы переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Чувашской Республики было заключено 1 июля 2014 года между Кабинетом Министров Чувашской Республики в лице Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и АО «Управление отходами».