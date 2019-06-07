В Новочебоксарске в семье с двумя детьми родилась тройня

Сразу три свидетельства о рождении на днях выдали молодой маме в отделе ЗАГС в Новочебоксарске.

В конце мая в одной из новочебоксарских семей родились тройняшки. Малыши — две девочки и мальчик — появились на свет в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии с разницей в одну минуту. Старшую и младшую дочек родители нарекли Анной и Юлией, а средненького, сынишку, назвали Александром. С рождением тройняшек семья стала многодетной — у родителей подрастают еще двое сыновей.

Это первая тройня в городе в 2019 году, сообщили «СЧ» сотрудники отдела ЗАГС в Новочебоксарске. Одну тройню, кстати, регистрировали в городе химиков и в прошлом году. А вот в 2017–м щедрый аист в Новочебоксарск не залетал.