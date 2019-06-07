Какие вопросы про ЕГЭ задают выпускники и их родители

Пять вузов ждут

Более двух тысяч звонков поступило с середины марта на республиканскую горячую линию по ЕГЭ. Самый большой поток вопросов пошел с началом основных ЕГЭ для выпускников — с конца мая сотрудники республиканского Центра новых образовательных технологий Минобразования Чувашии каждый день принимают более 60 звонков. Сегодня мы публикуем ТОП-5 вопросов, которые чаще всего задают школьники и их родители. Ответы на них подготовили специалисты ЦНОТ и Рособрнадзора.

— Когда можно будет узнать результаты ЕГЭ?

— Существует общий на всю страну график обработки результатов единых экзаменов (его можно найти как на федеральном, так и на местном сайте ЕГЭ — ege21.cap.ru). По этому графику, например, результаты первых ЕГЭ по географии и литературе, а также по математике базового уровня должны быть объявлены не позднее 11 июня, по математике профильной — не позднее 12 июня.

— Если не устраивает результат ЕГЭ, куда подать апелляцию?

— Письменную апелляцию (бланк заявления можно скачать на сайте ege21.cap.ru) надо подавать в своей школе в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов экзамена.Оттуда заявление незамедлительно передадут в республиканскую конфликтную комиссию и сообщат время рассмотрения апелляции. На всякий случай напомним: после рассмотрения апелляции количество баллов по ЕГЭ может измениться и в меньшую сторону. Такие случаи в республике бывали.

— Можно ли в этом году, как раньше, подать документы в пять вузов на три места в каждом?

— Да, в этом году, как и в прошлом, и в позапрошлом, абитуриенты могут подавать документы в пять российских вузов, на три специальности в каждом.

— Что будет, если участник ЕГЭ забыл дома паспорт? Допустят ли его к экзамену?

— Выпускников этого года при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность, допустят в пункт проведения экзамена после подтверждения их личности сопровождающим от школы. Для этого сопровождающие заполняют специальный бланк, который им выдают в ППЭ. Не распространяется это правило на выпускников прошлых лет — если у них нет документов, на ЕГЭ их не пустят.

— Правда ли, что те, кого удалят в этом году с ЕГЭ за шпаргалки и другие нарушения, теперь смогут пересдать экзамены только через два года?

— Нет, если участник экзамена нарушил правила, например, использовал шпаргалку или мобильный телефон, и его результат был аннулирован, повторно участвовать в ЕГЭ по данному учебному предмету он сможет через год, в 2020-м.

Справка «СЧ» Куда позвонить? 8 (8352) 57-21-60 , горячая линия по ЕГЭ Минобразования Чувашии; +7 (495) 984 89 19 — горячая линия Рособрнадзора. Здесь можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена; +7 (495) 104 68 38 — «телефон доверия ЕГЭ». По этому номеру можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

Фото Максима Васильева: ЕГЭ для выпускников близится к экватору. 5 июня более 1600 одиннадцатиклассников сдали единый экзамен по физике и еще 518 написали первую часть ЕГЭ по иностранным языкам. Вторую, устную, часть они будут сдавать 7 и 8 июня.