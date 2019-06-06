Модернизация теплоснабжения — дело хлопотное

Особенно, когда нет «обратной связи» с жильцами

Республика вкладывает немалые средства в модернизацию, перспективные схемы теплоснабжения. Особое внимание уделяется городам и районам, где годами не разрешаются назревшие коммунальные проблемы, а жильцы с большим опасением ждут каждого отопительного сезона, волнуясь, как бы тепло не обошло их квартиру…

Новые котельные поселились в городе

По крайней мере такая ситуация не один год складывалась в городе Шумерле, где и сегодня не все так просто. Однако перемены к лучшему все же наметились с началом строительства в городе блочно-модульных котельных в рамках реализации программы, предусматривающей модернизацию отопительной системы. Ход строительства котельных находится под постоянным контролем Минстроя Чувашии.

В 2018 году в Шумерле в модернизацию системы теплоснабжения — строительство трех блочно-модульных котельных взамен котельной № 15, которая обслуживала большую часть потребителей, вложено более 150 млн рублей. Новые котельные были смонтированы в короткие сроки, сданы в эксплуатацию и в отопительный сезон 2018-2019 гг. проработали без сбоев.

Одной из первых в прошлом году была запущена котельная мощностью 7 МВт с современным оборудованием по улице Сурской. Далее построены аналогичные котельные по улице Коммунальной мощностью 10,25 МВт и по улице Ленина — 16 МВт.

— Можно ли рассчитывать не только на стабильную подачу тепла в городские квартиры? но одновременно и на экономический эффект от введенных в эксплуатацию новых котельных с современным оборудованием? — интересуюсь у директора ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии Сергея Варлашкина. Именно эта организация построила в Шумерле упомянутые котельные.

— Безусловно. Старая котельная № 15, нынче законсервированная, находилась далеко от потребителей (показывает на карте) и «гонять» теплоноситель до жилых домов было накладно. То есть, построив новые котельные, мы убрали «плечо» магистральных сетей, значительно сократив расстояние поставки тепла и горячей воды до потребителей. Кроме того, котельная была с филиалами — пять центральных тепловых пунктов, которые распределяли тепло и горячую воду по району. Сейчас в них нет нужды и соответственно нет потерь тепла и лишних затрат.

Однако эти котельные пока еще не полностью решают задачу снабжения шумерлинцев теплом и горячей водой. В 2019 году в рамках подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» государственной программы Чувашии «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств республиканского бюджета планируется смонтировать в Шумерле еще три аналогичные котельные, поделился ближайшей перспективой Сергей Владимирович.

— В этом году под модернизацию отопительной системы попадет район машзавода, обслуживание которого осуществляют котельные 70-80-х годов постройки, которые сами по себе затратные, неэффективные и почти со 100% износом. Это основная причина строительства новых котельных, — пояснил он.

Одна котельная мощностью 14 МВт расположится на улице Чайковского и будет обслуживать 26 многоквартирных домов, в которых проживает более 3600 человек. Вторую котельную построят по переулку Школьному (9,5 МВт, 27 МКД, более 2300 человек), третья котельная «сядет» на улице К. Маркса (11 МВт, 27 МКД, более 2500 человек). После ввода в эксплуатацию котельных выработанное ими тепло получат около трети жителей города с учетом трех ранее введенных котельных.

— И снова, как вы сказали, будут задействованы бюджетные деньги?

— Общий объем финансирования из республиканского бюджета на строительство в 2019 году трех объектов в Шумерле составляет 151,8 млн рублей. А с учетом того, что еще две блочно-модульные котельные будут построены в городе Козловке, общая цена строительства пяти объектов — 260,7 млн рублей. Подрядные организации, с которыми будут заключаться контракты, уже определены в ходе аукционов, проведенных Минстроем Чувашии. Контрактные обязательства по строительству пяти котельных должны быть исполнены до конца октября 2019 года.

Новые котельные — это только первый этап модернизации отопительной системы, пояснил директор. Потому что квартальные и подводящие тепловые сети серьезно изношены. Причем требуется не частичный капремонт или реконструкция отдельных участков, а полная замена всех сетей. Это уже будет второй этап модернизации.

— Какие перспективы в этом плане, в том числе и денежные?

— Имеются проекты по замене тепловых сетей на улицах Коммунальная и Сурская, теперь их предстоит актуализировать, — говорит Сергей Владимирович. — Что касается финансовой стороны, ГУП «Чувашгаз» совместно с Минстроем Чувашии ведет работу по получению средств на строительство котельных и теплосетей из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Все хотим тепла, но не все платим…

Затронул директор и основную проблему на сегодняшний день. Как видим, республика изрядно вкладывается в коммуналку. Чего не скажешь о потребителях тепла и горячей воды — в первую очередь, жильцах многоквартирных и частных домов. Проблема «дебиторки» имеет место быть по всей республике, в том числе и в Шумерле, где сбор денег за потребление тепла и горячей воды в среднем около 90%.

Конечно, эта цифра только на слух не разрушительная, а фактически в плане дальнейшего обустройства комфортной коммунальной среды — безнадежная, чего многие жильцы пока не понимают, сожалеет Сергей Владимирович. Люди до сих пор не понимают того, что за качественные услуги нужно платить, это их обязанность как потребителей и социальная ответственность.

— А обратных платежей в полном объеме мы не получаем, — констатирует он. — Платить 80-90% от ста положенных по закону — это развалить надежды на дальнейшее строительство котельных, замену тепловых сетей. Ведь нужно рассчитаться за газ, электроэнергию, воду, заплатить налоги, выплатить зарплату персоналу, найти средства на обслуживание котельных.

Неплатежи — это проблема не только ресурсоснабжающих организаций, но и управляющих компаний, считает директор ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии. Они не могут качественно обслуживать дома, промывать и надлежаще готовить внутридомовые системы тепло- и водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период. А к чему это приводит? Об этом рассказали директор и присутствовавшие при нашем разговоре специалисты, продемонстрировав кусок привезенной из города Козловки трубы, изрядно забитой образовавшейся накипью.

Как бы хорошо ни работала котельная, с такими трубами в домах никогда не будет горячей воды и отопления надлежащего качества. Потому как пропускная способность такой трубы очень низкая. Вроде поступает в иные дома тепло и горячая вода, но из-за плохой проходимости их не хватает, там холодно, и мерзнут в основном верхние этажи.

Сергей Владимирович понимает, что у людей тоже бывают денежные проблемы. К примеру, в Шумерле преобладает категория граждан старшего поколения. На общих собраниях народ голосует за минимальные тарифы, при этом надеясь получить максимум коммунальных услуг. А оборачивается все вот этим (директор стучит по забитой накипью трубе — коммунальному экспонату не лучшего образца). И управляющие компании, и ресурсники вынуждены судиться с жильцами, но это довольно затяжные процессы, пока «выбьешь» долги, пройдет полгода, а то и больше.

На государство надейся, но и сам не плошай

Сегодня ресурсоснабжающая организация заключает с населением прямые договоры на поставку тепла и ГВС — то есть деньги уже не «оседают» в управляющей компании, где их могут перенаправить на другие нужды. Однако и при таком способе расчета за оказанные услуги неплательщиков хватает. В одном из районов Шумерли, по данным ГУП «Чувашгаз», около 200 человек ни разу не вносили платежи за прошедший отопительный сезон. «Если взять общую коммунальную задолженность населения и ТСЖ, на сегодняшний день она составляет более 1 млн 800 тыс. рублей только по котельной, обслуживающей дома на улице Коммунальной. Задолженность жильцов домов, которые обслуживает котельная по улице Ленина еще больше — около 4 млн 600 тыс. рублей», — со слов Сергея Владимировича.

— Не все граждане уклоняются от платежей, в некоторых домах сбор средств за тепло и горячее водоснабжение превышает 90%, — сообщает о приятном моменте Варлашкин. Например, в 2019 году в Шумерле в числе «хорошистов» по сбору денег за коммунальные услуги дом 42 по улице Сурской — 99,42% и дом 6/1 по улице Урицкого — 95,95%. В «отличниках» со 100% собираемостью платежей оказались дома 48 по улице Щербакова и 22 по улице Урицкого.

К сожалению, таких домов немного. Самые худшие сборы платежей — в доме 32 по улице Щербакова, в домах 17, 17а, 19а, 20 по улице Красноармейской. Там сборы платежей на уровне от 9,8 до 14,37%. Всего в числе проблемных по платежам значатся 22 жилых дома.

Аналогичная ситуация с платежами и в городе Козловке, где на государственные деньги, как уже сказано, будут построены две блочно-модульные котельные. Здесь сбор платежей около 90%.

К СВЕДЕНИЮ На сегодняшний день управляющие компании имеют огромную задолженность перед ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии за поставленные ресурсы: ООО «Коммунальник» г. Шумерля — около 5,4 млн рублей, ООО УК «Доверие» г. Козловка — около 8,8 млн рублей, ООО УК «Домовой» г. Козловка — около 4,5 млн рублей. В итоге страдают добросовестные жильцы, которые платят за услуги в полном объеме, но не получают того, на что рассчитывают, и становятся заложниками безответственности неплательщиков. Каждый собственник, не желающий платить, создает проблемы для добросовестных плательщиков. Разве это правильно?

— Еще раз подчеркиваю, развитие комфортной коммунальной среды — это совместная работа государства, собственников жилых домов, УК и ТСЖ, — уверен Сергей Владимирович. — Если коммунальное хозяйство не будет иметь полноценного финансирования, то есть 100% оплаты своих услуг, то и жильцы не смогут получить качественные услуги. К сожалению, эта ситуация может привести к росту тарифов. Хочу напомнить: те, кто не в состоянии платить, могут обратиться за государственной субсидией либо за реструктуризацией платежей — мы можем на это пойти.

Сергей Варлашкин не теряет надежды, что его услышат и в Шумерле, и в Козловке…

Фото ГУП «ЧУВАШГАЗ»: Три современные блочно-модульные котельные будут построены в городе Шумерле к началу грядущего отопительного сезона (плюс к трем уже пущенным в эксплуатацию в прошлом году) и две аналогичные котельные в городе Козловке.