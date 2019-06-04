Дмитрий Медведев отменил с 1 июня внутрисетевой роуминг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Документ вступил в силу с 1 июня 2019 года, сообщает газета «Коммерсантъ».

Внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона за дополнительную плату. Национальный, или межсетевой, роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в регионе и его абонент автоматически подключается к сети другого оператора.

Закон об отмене национального роуминга в стране Президент России Владимир Путин подписал в конце декабря 2018 года. Согласно документу с 1 июня операторы не могут взимать дополнительную плату за предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона.