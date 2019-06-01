Знаменитые гости поздравили юных любителей поэзии

Дети читали Пушкина, а Вишневский – Вишневского

Одним из центров притяжения в День защиты детей в Чебоксарах был Детский праздник в парке «Лакреевский лес», участниками которого стали и гости из Москвы, представители команды благотворительной акции Первого канала «Стань Первым». Они сразу же направились к сцене, где проходил конкурс чтецов, организованный парком совместно с библиотеками Чебоксар.

Надо сказать, что в этот день в «Лакреевском лесу» помимо уже ставшего популярным среди юных чебоксарцев и их родителей конкурса, была развернута большая праздничная программа. В парке, превращенном в этот день в Страну чудес, где гуляют Алиса, Кролик, Шляпник и обе королевы, Белая и Красная, были развернуты интерактивные площадки, проводились конкурс рисунка на асфальте и чемпионат по настольным играм, работали все аттракционы и многочисленные кафе.

Однако большая площадка перед парковой сценой при этом совсем не пустовала, а приезд известного мастера ироничной поэзии Владимира Вишневского, популярного телеведущего Алексея Лысенкова, актрисы и певицы Екатерины Котёночкиной, музыканта Тимура Ведерникова и прекрасно читающей стихи Николь Плиевой, проснувшейся знаменитой после программы «Лучше всех», сразу же притянул не одну сотню зрителей.

Конкурс чтецов «Дети читают Пушкина» не первый год собирает больше пятисот участников. В этом году творческое соревнование было и в чтении «Стихов о любимом городе». В День защиты детей на летнюю сцену вышли только победители. А их было 10 в первом конкурсе и 9 – во втором. И возраст чтецов начинался с 4 лет! Так что получился очень трогательный поэтический концерт.

Действительно, когда малышка Аня Тяжелова готова спокойно прочесть чуть ли не всю «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях, лицеистка Варя Андреева чеканит «Демона», а школьник Данил Юрья – «Анчара», то не каждый взрослый померяется с ними в знании пушкинских строк. А тем более в умении прочесть их так искренне и эмоционально.

Владимир Вишневский, которому, как и другим знаменитым гостям, выпала миссия наградить лучших чтецов, сказал, что это какая-то неописуемая радость – видеть и слышать, как хорошо чувствуют дети пушкинские стихи, как красиво произносят каждое его великолепное русское слово.

Но еще более эмоционально лауреаты конкурса читали стихи хоть и далеко не пушкинские, но зато о родных Чебоксарах. Например, четырехлетняя Маша – сочинение своей мамы «Любимому городу», а второклассник Дима Матросов — стихотворение Александра Лукашина, поэта, много писавшего стихов и песен о Чебоксарах, «Город моей мечты».

Подарки в этот день сыпались на юных чтецов как из рога изобилия. Сначала им дарили игрушки ведущие финала конкурса – Шляпник и Белая королева, а потом уже дипломы и сладости из рук в руки передавали московские гости. Алексей Лысенков, вспоминая попутно свое поступление в театральный вуз, признался, что таких девочек и мальчиков взял бы в самое лучшее театральное училище без всякого конкурса.

Правда, на сакраментальный вопрос «хочешь ли ты стать артисткой» одна из победительниц, даже не задумываясь, ответила: «Вовсе нет, у меня другие планы». А на вопрос другой малышке о ее планах на жизнь Владимир Вишневский получил ответ: «Планы такие большие, что о них очень долго рассказывать».

Гости тоже не остались в долгу. Финал детского конкурса чтецов своим импровизированным выступлением по-царски украсил профессионал стиха, изобретатель такого жанра в поэзии как одностишие, Владимир Вишневский. Он, кстати, напомнил, что не в первый раз в Чебоксарах, и до сих пор с теплотой вспоминает чебоксарский фестиваль юмора «Золотой Чапай», участником которого он был.

Читала свои стихи и ставшая после «Лучше всех» любимицей телезрителей Николь Плиева, и здесь очаровавшая публику своей непосредственностью и знанием огромного количества стихов. В том числе и совсем не детских, например, Пастернака и Заболоцкого.

…А уж нафотографировались-то все с гостями на добрую память в этот день в Лакреевском парке – от души!