Ангелина Вовк, народная артистка России

«Получила много приятных впечатлений не только от Чебоксарского кинофестиваля, но и от посещения столицы республики в год ее 550-летия. Чебоксары очень уютный, своеобразный, красивый и чистый город. Я благодарна Главе республики Михаилу Игнатьеву за особое внимание к реализации национального проекта «Культура». С чувством радости и восхищения узнала о его отношении к вопросам сферы культуры и о том, сколько сделано в этом направлении в республике за последние годы».