Газовики подвели итоги года

В приоритетах — платежи и безопасность

В преддверии годового общего собрания акционеров в пресс-центре информационного агентства ТАСС в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

На ежегодной встрече с журналистами российских СМИ руководители отрасли говорили о поставках газа на внутренний рынок, реализации Программы газификации российских регионов.

За минувший год «Газпром» продолжил надежное и бесперебойное газоснабжение всех категорий отечественных потребителей. Было реализовано 239,7 млрд куб. м газа, что на 4,3% больше, чем в 2017 году. Возросший спрос на газ объясняется, прежде всего, относительно холодной погодой зимой и осенью 2018 года, которая повысила спрос на голубое топливо со стороны предприятий энергетики, агрохимии и коммунально-бытового комплекса.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что приоритетной для компании «Газпром» остается реализация Программы газификации регионов РФ. Суммарный объем инвестиций в рамках Программы в 2005-2018 годах составил 361 млрд руб. За этот период построено 2310 газопроводов протяженностью свыше 32 тыс. км, созданы условия для газификации 4360 населенных пунктов, 5450 котельных и более 913 тыс. домовладений и квартир. Сергей Густов отметил, что главными проблемами при реализации Программы газификации остаются неисполнение региональными администрациями своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и рост задолженности за газ. По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность всех категорий потребителей перед «Газпромом» составила 180,2 млрд руб., что выше аналогичного показателя за 2017 год на 6,2%. Крупнейшей категорией потребителей-должников являются теплоснабжающие организации (ТСО).

Долги населения в целом по стране также выросли. В то же время задолженность бюджетных организаций за прошлый год несколько снизилась.

В Чувашии по состоянию на 01.05.2019 г. просроченная задолженность за поставленный природный газ всех категорий потребителей составила 2,3 млрд руб. Особую тревогу вызывает задолженность теплоснабжающих организаций, так как их просроченная задолженность (с учетом договоров на собственные нужды) составляет 2,2 млрд руб., рост по сравнению с прошлым годом 6,3%. Среди крупных должников: ООО «Коммунальные технологии» — 1786,2 млн руб.; МУП «Теплоэнерго» (г. Шумерля) — 174,8 млн руб.; МУП «Алатырское ПОК и ТС» — 134,7 млн руб.; ООО «СУОР» — 86,7 млн руб.; администрация Вурнарского городского поселения Вурнарского района — 20,4 млн руб.; МУП ЖКХ Красноармейского района — 5,2 млн руб.; МУП «Коммунальник» (г. Шумерля) — 4,4 млн руб.; МУП «ЖКХ «Атлашевское» — 4,1 млн руб.; Ядринское МПП ЖКХ — 4,0 млн руб.

ООО «Газпром межрегионгаз» принимает все меры по сокращению задолженности и улучшению платежной дисциплины, тесно взаимодействует с правоохранительными и надзорными органами. Так, по итогам судебно-претензионной работы в 2018 году компанией получено 80 млрд руб. В результате принятых мер уголовно-правового характера от должников — юридических лиц сумма полученной задолженности составила 38 млрд руб. К 537 организациям-неплательщикам за газ применялись механизмы уголовно-правового воздействия, осуждено 17 руководителей.

Одна из мер по сокращению задолженности и укреплению платежной дисциплины перед группой ООО «Газпром межрегионгаз» — частичное погашение долгов по графикам, которые согласовываются на уровне руководства региона и «Газпром межрегионгаза». В прошлом году такие планы-графики были подписаны с 21 регионом. Но далеко не все оказались добросовестными. «Хочется отметить, что 9 субъектов совершенно не выполнили эти графики, — констатировал Геннадий Сухов, перечислив тех, кто не сдержал слово, — республики Удмуртия, Чувашия, Владимирская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Саратовская и Ульяновская области. В такой ситуации у нас остается самый эффективный рычаг воздействия на неплательщиков — ограничение или прекращение поставок газа и приостановление реализации Программы газификации, к чему газовикам не хотелось бы прибегать».

Обозреватель «Советской Чувашии» поинтересовалась: «В этом году столица республики отмечает свое 550-летие, в следующем исполняется 100-летие Чувашской автономии, территория региона имеет высокий уровень газификации, однако есть точки на ее карте, куда голубое топливо еще не дошло. Каковы перспективы для нашей республики при газификации заволжской территории?»

Сергей Вадимович отметил, что всегда с удовольствием посещает наш регион, впечатления от пребывания в республике у него самые положительные. «Чувашия достаточно газифицирована. Что касается заволжской территории, то в рамках программы газификации регионов Российской Федерации сейчас уже завершено проектирование, в текущем году приступаем к строительству газопровода — отвода и газораспределительной станции Кокшамары. Это территория Марий Эл. Но эти объекты будут являться источником для газоснабжения заволжской территории Чувашии, так же как и межпоселковый газопровод, который есть в программе. Завершение строительства намечено на 2021 год», — сообщил генеральный директор.

Говоря о действенных мерах по сокращению задолженности и улучшению платежной дисциплины перед компанией «Газпром межрегионгаз», спикеры упомянули принятые в прошлом году поправки в Жилищный кодекс, устанавливающие возможность исключения посредника в виде управляющей компании из цепочки платежей за тепло, а также поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность не только за разрушение или приведение в негодность газовых трубопроводов, но и за неоднократное самовольное подключение к газопроводам.

Вопросы обеспечения безопасности газа в быту, надлежащего содержания внутридомового, внутриквартирного газового оборудования также являются приоритетными для ООО «Газпром межрегионгаз», подчеркнул Сергей Густов. Он напомнил, что необходимым условием для поставки голубого топлива гражданам является договор о техобслуживании оборудования, заключенный между потребителем и специализированной организацией. На сегодняшний день 87% абонентов заключили такие договоры с одной из 69 газораспределительных организаций, входящих в структуру «Газпром межрегионгаза». Остальные заключили договоры с другими специализированными компаниями, или они отсутствуют вообще.

Одной из причин некачественного оказания услуг в рамках договоров на техническое обслуживание газового оборудования была названа чрезмерная либерализация соответствующего рынка услуг. На нем отсутствуют ограничения для так называемых независимых компаний, а также государственный контроль над их деятельностью. Свободный доступ открывает дорогу для разных организаций, в том числе и не обладающих необходимой профессиональной компетенцией.

С целью повышения безопасности использования газа в быту «Газпром» предлагает внести ряд изменений в нормативно-правовую базу. В частности, установить требования о лицензировании деятельности по техобслуживанию газового оборудования, а также по проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов. Внести изменения в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», дополнив его требованиями по оснащению всего нового газового оборудования встроенной автоматикой безопасности — системой «газ-контроль». Запретить переход одного или нескольких помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление.

Разрабатываются предложения и для укрепления платежной дисциплины, как-то: проект федерального закона, направленный на усиление административной ответственности потребителей за необеспечение доступа поставщика газа к газоиспользующему оборудованию потребителей в целях ограничения потребления голубого топлива при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такой санкции.