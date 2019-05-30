Напитки ОАО «Букет Чувашии» получили высшие награды в Сочи

«Золото» с берегов Черного моря

На международном профессиональном форуме «Пиво-2019», завершившемся на прошлой неделе в городе-курорте Сочи, продукция чебоксарского предприятия «Букет Чувашии» вновь завоевала высшие оценки экспертов. В этом крупнейшем в России конгрессе пивоваров компания из Чувашии участвует уже много лет подряд и неизменно возвращается с престижными наградами. В этот раз копилку достижений «букетовцев» пополнили сразу три «золота».

Вкус, качество, упаковка напитков под брендом «Букет Чувашии» не оставили профессионалов отрасли равнодушными. Самой высокой их оценки, в частности, заслужил хорошо известный покупателям квас «Домашний». Этот исконно русский напиток производства «Букета Чувашии» уже много раз становился победителем всевозможных фестивалей и конкурсов продуктов питания. Любят его не только в родной республике — предпочтение этой марке отдают и в соседних регионах. Наверное, потому что вкус у него натуральный, такой, каким и должен быть настоящий квас: в меру терпкий, насыщенный, с ароматом ржаного хлеба.

В век новых технологий «букетовцы» бережно хранят старинные рецепты производства кваса: в его составе только вода, ржаной и ячменный солод, ржаная мука, сахар и дрожжи. Оттого этот хлебный напиток и жажду хорошо утоляет, и сил прибавляет. На «Букете Чувашии», кстати, его производят пять сортов. Помимо классического «Домашнего» есть еще «Хлебный», «Окрошечный», «Белый», «Зимний». «Белый» и «Зимний», к слову, — квасы сезонные: «Зимний» разливают в холодное время года. От обычного он отличается более плотным, густым «хлебным» вкусом. «Белый» квас появляется на прилавках магазинов с наступлением жары. Он светлее обычного и прекрасно освежает в летний зной. В ассортименте чувашского производителя он появился всего несколько лет назад, но уже успел полюбиться многим.

Признание конкурсного жюри получили и другие напитки бренда «Букет Чувашии». Сочинские награды особенно дороги для чувашских пивоваров. В профессиональном сообществе «золото» с берегов Черного моря считается большим достижением и высоко ценится не только в России, но и в Европе. Всего же в «золотом фонде» «Букета Чувашии» свыше двухсот самых разных медалей, большая часть которых — высшего достоинства.

Очередная уверенная победа еще раз подтвердила высочайший уровень чувашских пивоваров. Получить «золотую» оценку в условиях жесткой конкуренции было непросто, признаются «букетовцы». Добиваться успеха из года в год им позволяет высокое качество продукции, для производства которой используется только проверенное сырье, современное оборудование и, конечно, внимательное отношение к вкусовым предпочтениям покупателей.