Яркий праздник едет в Чебоксары

Благотворительная акция Первого канала не один год путешествует по стране. В Международный день защиты детей звездный десант телевизионщиков, артистов, спортсменов уже встречали в маленькой Дубне и солнечном Краснодаре, в древнем Ярославле и в столице России. В этих и других городах акция собрала тысячи взрослых и детей и стала для них незабываемым праздником.

Теперь праздник едет в Чебоксары. А вместе с ним — и отряд знаменитостей. 1 июня столица Чувашии встретит космонавта Федора Юрчихина, телеведущих Леонида Якубовича и Розу Сябитову. Через несколько дней после кинофестиваля вернется в Чувашию создатель «Ералаша» Борис Грачевский. Мастер-класс юным спортсменам дадут гимнасты Алексей Немов и Светлана Хоркина и фигурист Дмитрий Соловьев.

Ярких событий много! Выбирайте, какое из них для вас самое интересное!