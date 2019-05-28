Ребятня – на пороге оздоровительного сезона

А сотрудничество с Китаем – на очередном витке развития

Открывая вчерашнюю правительственную планерку, Глава республики Михаил Игнатьев высказал удовлетворение хорошим результатом сборной команды Чувашии в VII финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Она заняла в медальном зачете 16-е место среди 82 российских регионов, завоевав две золотые и три серебряные медали.

Участие в таких конкурсах рабочих профессий — это достойный путь самореализации молодежи, подчеркнул Михаил Васильевич. Профессионалы, показавшие хорошее владение разными специальностями — от кондитера до токаря, со временем вольются в коллективы предприятий республики, «там ждут этих чемпионов», добавил он.

А более молодая поросль — школьники — с нетерпением ждут начала каникул. Многие поедут отдыхать в загородные оздоровительные лагеря, часть ребят примут лагеря пришкольные. Как доложил министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов, предстоящим летом в республике отдохнут и поправят здоровье 65% от общей численности детей школьного возраста — это более 102 тыс. человек. На эти цели из бюджета выделено более 474 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 115,6 млн рублей, 180 млн — из муниципальных бюджетов. Привлекаются и внебюджетные источники.

Под особенно пристальным контролем — безопасность детей, на что нацелил Глава республики. По данным министра, разработан перечень мер по безопасности на воде, все лагеря оборудованы «тревожными» кнопками. С учетом неприятных инцидентов в прошлые годы Михаил Игнатьев обратил внимание на надежность персонала оздоровительных организаций. Да и готовность всех лагерей пока не стопроцентная: по данным исполняющей обязанности руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Елены Прокопьевой, шесть организаций пока не получили санитарно-эпидемиологическое заключение. В основном они находятся в муниципальной собственности, и местным администрациям необходимо в срочном порядке обеспечить готовность, остаются считанные дни, сказал Глава республики.

ЦИФРА 102 тысячи детей Чувашии отдохнут и поправят здоровье в лагерях предстоящим летом

Как и до благотворительной акции Первого федерального телеканала «Стань первым!», которая пройдет в День защиты детей 1 июня. В республике высаживается звездный десант из 150 известных телеведущих, артистов, журналистов. Они посетят детские дома, больницы, реабилитационные центры, чтобы вручить подарки. Подготовка к этому примечательному событию уже практически завершена, сказал Сергей Кудряшов. Ожидается выступление сводного детского хора в парке «Амазония», а в Кадетском корпусе состоится встреча с юными космонавтами. На стадионе «Олимпийский» на вертолете приземлится знаменитый телеведущий Леонид Якубович в рамках операции «Волшебник». И еще масса других интересных событий ждет горожан.

На прошлой неделе в Чебоксарах прошло третье заседание Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. О его итогах доложила врио министра экономического развития, промышленности и торговли Светлана Ананьева. Было подписано 15 межрегиональных документов, в том числе Чувашией с провинциями Хунань и Цзянси, а также протокол о намерениях между Чебоксарами и городом Хэфэй. Установлены побратимские отношения между Чебоксарами и городом Аньцин. «В КНР огромный потребительский рынок, это нужно максимально использовать с выгодой для себя», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Яркие впечатления также остались от прошедшего в столице Чувашии XII Международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино. По данным министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Константина Яковлева, по запросам зрителей было проведено 122 мероприятия вместо запланированных 90. По сравнению с предыдущим фестивалем количество площадок увеличилось вдвое. Давая оценку фестивалю, Глава республики высказал предложение о создании хорошего, полноформатного фильма о Чувашии — ее истории, настоящем и будущем.

Фото www.cap.ru: На чемпионате WorldSkills Russia в Казани по традиции отличились наши начинающие мастера общепита — золотую медаль в компетенции «Кондитерское дело» завоевала студентка Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Софья Афанасьева.