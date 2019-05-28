Совместный с Китаем аграрный проект вступил в активную фазу

В рамках деловой программы состоявшегося в республике третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы» прошло заседание рабочей группы по реализации инвестиционного проекта ООО «Сычуань — Чувашия Агропромышленная торговая компания».

Приветствуя китайских коллег, заместитель председателя Кабинета министров — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что 2018 и нынешний год, объявленные периодом российско-китайского межрегионального сотрудничества, являются эффективными этапами практической реализации данного совместного проекта. Работа вступила в активную фазу. В Порецком районе расчищено и обработано 4 тыс. гектаров залежных земель, уже засеяны первые 600 гектаров. «Мы искренне рады, что наши китайские партнеры, реализуя столь значимый проект, оценивают Чувашскую Республику как привлекательный для долгосрочного сотрудничества регион», — подчеркнул Сергей Артамонов. Очень важно, по словам министра, чтобы проект создания агропарка полноценно реализовался и стал показателем успешного взаимовыгодного сотрудничества. «Уверен, если будем работать, понимая друг друга, проект будет реализован успешно», — сказал он.

Заместитель губернатора провинции Сычуань Ли Юньцзэ поблагодарил за радушный прием и поддержку в реализации проектов сотрудничества Китая и России. Он рассказал, что Сычуань является одной из крупных провинций Китая, акцентировав внимание на том, что за 2018 год товарооборот между провинцией и Россией возрос на 31%. Отмечено также, что успешная реализации проекта для провинции очень важна, и на первом этапе все идет нормально. Работа совместно создаваемого предприятия также будет настроена на экспорт производимой продукции в Китай. Сергей Артамонов сообщил, что уже в ближайшие дни будет принято распоряжение правительства Чувашии о признании проекта ООО «Сычуань — Чувашия Агропромышленная торговая компания» приоритетным, и выразил надежду, что реализация его будет способствовать наращиванию экспортного потенциала агропромышленного комплекса республики.