Ущерб за испорченную машину возместит детсад

В Московском районном суде Чебоксар рассмотрено любопытное гражданское дело, где ответчиком проходил один из столичных детских садов, а истцом — владелец покалеченной машины.

Житель города требовал возместить материальный ущерб, который ему причинили воспитанники детского сада, повредив припаркованную у жилого дома машину. До суда этим делом занимались полицейские. И установили, что летом прошлого года двое малолетних воспитанников детсада во время прогулки, заскучав, нашли себе развлечение: зашли за веранду на детской площадке и стали бросать камни в стоящий за забором автомобиль. Когда камни попадали в машину, срабатывала сигнализация. Это ребятишек веселило. О том, что могут повредить ее, они не думали. Между тем при осмотре машины под протокол зафиксированы множественные повреждения лобового стекла и лакокрасочного покрытия ее кузова. Малышню, понятное дело, к ответу не призовешь. Ответить должны взрослые.

К участию в рассмотрении дела в качестве соответчиков были привлечены родители несовершеннолетних детей и управление образования администрации Чебоксар. Вынося решение, суд опирался, как и должно быть, на действующее законодательство.

По закону образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. Суд пришел к выводу, что материальный ущерб истцу был причинен малолетними детьми, потому что их выпустила из-под контроля воспитатель, и, стало быть, в произошедшем виновато дошкольное учреждение, не обеспечившее должного надзора за несовершеннолетними.

Вину педагога признает и сам детсад-ответчик, привлекший воспитателя к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей: руководство объявило ему замечание.

Родителям-соответчикам нести материальные траты за шалость своих детей не придется. Суд не установил обстоятельства, которые бы свидетельствовали, что родители малолетних безответственно относились к их воспитанию, не уделяли им внимания, поощряли озорство и хулиганство своих чад: в общем, не исполняли родительские обязанности.

В свою очередь ответчик не представил в суд доказательства, освобождающие образовательное учреждение от наступления гражданско-правовой ответственности. Вынося решение, суд учел, что детский сад является юридическим лицом, бюджетным учреждением. Согласно Положению об управлении образования администрации Чебоксар, утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания депутатов, оно в пределах предоставленных ему прав координирует деятельность образовательных организаций, находящихся в ведомственном подчинении, выступает в качестве их учредителя. Его финансовое обеспечение осуществляется за счет городского бюджета.

В итоге суд взыскал с детсада в пользу владельца машины заявленную им сумму материального ущерба, расходы на оплату услуг эксперта-оценщика и представителя, на госпошлину. Если же у дошкольного учреждения не хватит средств для погашения назначенных сумм, взыскания должны быть произведены в порядке субсидиарной ответственности с управления образования за счет средств муниципального бюджета. Решение не вступило в законную силу.