Прокуратура в суде отстояла право жительницы Алатыря на получение пособия на погребение

Жительница Алатыря потеряла мужа, работавшего в АО «Алатырский механический завод», а социальное пособие на его погребение получила, только обратившись в прокуратуру.

До этого женщине отказали в пособии в межрайонном управлении Пенсионного фонда в Алатыре, объяснив, что муж заявительницы числился работающим, выходит, не по адресу обратилась за пособием. Но и на заводе она получила отказ: там сказали, что мужчина работал у них по договору подряда, а не по трудовому договору. Вот и пришлось идти к межрайонному прокурору. Тот обратился в суд с заявлением о признании факта трудовых отношений супруга горожанки с АО «Алатырский механический завод» и возложении обязанности по выплате социального пособия на погребение в размере около шести тысяч рублей именно на это предприятие. Исковые требования прокурора удовлетворены.

НАПОМНИМ: По закону о погребении и похоронном деле, если умершего хоронят за счет средств супруга, близких или других родственников, законного представителя усопшего или иного лица, взявшего на себя обязанность похоронить его, им выплачивается социальное пособие на погребение.