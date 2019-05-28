Недоучившийся курсант автошколы разбил авто, уходя от погони

Около 11 часов дня экипаж в составе инспектора ОГИБДД ОМВД России по Чебоксарскому району лейтенанта полиции Андрея Кузьмина и патрульного полицейского младшего сержанта Евгения Казакова обратил внимание на автомашину ВАЗ-2115. Сложно было не обратить, ведь неподалеку от деревни Толиково водитель при виде патрульной машины остановился, развернулся и дал деру. Пугливого ездока догнали, но тот не подумал останавливаться, даже применял опасные маневры, чтобы полицейские не смогли его обогнать.

Общение через громкоговоритель тоже не возымело действия. В итоге километра через два на повороте в деревню Князь-Теняково беглец не справился с управлением и ушел в кювет. Сделав кульбит, «пятнашка» вновь встала на колеса, и 38-летний житель Цивильского района отделался легким испугом. Как сельчанин пояснил стражам порядка, он еще только учится в автошколе, поэтому и решил скрыться от них бегством. Абсолютно непродуманное решение, потому что теперь мужчине придется ответить не только за езду без прав (статья 12.7), но и за невыполнение требования об остановке транспортного средства (ст. 12.25 КоАП). В копеечку влетит и ремонт машины, зарегистрированной на тещу недоучившегося водителя.

Фото ОГИБДД ОМВД России по Чебоксарскому району: Эвакуатор, штрафплощадка, ремонт плюс два штрафа — вот что значит убегать от полиции…