Обнять, накормить, поддержать: Как помочь ребенку сдать экзамены

Конец учебного года «съел» без остатка нервы родителей, учителей и, конечно, самих учеников. И большинство из них просто мечтают о каникулах, чтобы поднабраться сил. Однако в 9 и 11-х классах экзамены, и с каникулами придется повременить. Для них важно пройти этот этап без серьезных эмоциональных потерь и ссор в семьях. Родители нервничают, давят на ребенка, чтобы готовился к экзаменам без передыха, иногда даже запугивают: не сдашь экзамены, будешь дворником. И заканчивается это нередко нервными срывами.

Поэтому мы решили поговорить о том, как помочь ребенку сдать школьные экзамены, с психологами: директором центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество», председателем чувашского отделения Федерации психологов образования России Татьяной Удиной и председателем конфликтной комиссии Чувашии по проведению ГИА в 2019 году Еленой Захаровой.

— Можно ли на последних подступах к экзаменам не растерять здоровье?

Татьяна Удина:

— Не только можно, но и нужно. Во-первых, надо понять, что экзамены — не такой большой стресс, каким мы его привыкли считать. У нас такое количество испытаний в жизни, что любые экзамены — это только часть из них, причем не самая сложная. Жизнь на них не начинается, не заканчивается — она просто идет своим чередом. Поэтому нужно успокоиться, чтобы не наломать дров, после чего жить будет действительно сложно.

Давайте разберемся, что такое стресс? Это напряжение, в первую очередь эмоциональное. А возникновение любых эмоций имеет биохимическую природу. И эти процессы в организме мы можем регулировать.

— А нельзя ли без штампованных рецептов: подышать, прогуляться, посмотреть на прекрасное, сделать физические упражнения?!

Елена Захарова:

— Штампованные рецепты не всегда плохи. Если знать, как формируется стрессоустойчивость, и уметь пользоваться методиками, которые повышают ее, то можно успешно справляться с ситуациями, в которых запускаются механизмы уже неуправляемого поведения. Когда родители кричат на ребенка, когда учителя начинают на школьников давить, они тоже не могут противостоять этому напряжению. А надо знать, что тревожное состояние очень заразительно. И если взрослые вокруг нервничают, то ребенку оставаться спокойным в такой обстановке очень сложно. Однако ему для успешной сдачи экзаменов, раз мы про них говорим, нужно спокойствие. Как его получить? Глотать таблетки — это не очень хороший путь. Тут как раз и должны включиться взрослые: им нужно успокоиться самим, чтобы помочь успокоиться своему чаду.

Татьяна Удина:

— Что делаем вначале? Определяем эмоцию. Честно признаемся себе: нервничаем, тревожимся, испытываем страх! Как только эмоция определена, приходит понимание, что с этим делать.

Давайте подумаем, что можно сделать для снижения уровня гормонов стресса в организме? Здесь нам на подмогу приходит наука – ученые выяснили, что выработку гормонов стресса активно прерывает правильное дыхание. Вот вам две методики, которые работают безотказно. Пять глубоких вдохов, пять глубоких выдохов, между которыми задержка дыхания должна быть 8 секунд. Таким образом можно блокировать даже паническую атаку. Вторая техника. Четыре коротких выдоха без вдоха, затем глубокий вдох. И так 50 раз. Это поможет, если от нервного напряжения появилась тошнота, боль в животе, головная боль, дрожь, спазмы.

Очень важно всей семьей подчиняться режиму — правильно и вовремя питаться, а также ложиться спать. Если сон меньше 8-10 часов, то учебный материал просто не усвоится. Мозг должен обработать поступившую информацию и разложить ее по полочкам, чтобы при необходимости быстро извлечь, а это происходит во сне. Поэтому если ученик спит слишком много, по мнению родителей, значит, он в этом нуждается.

Обязательно нужно правильно кормить детей. И это не должно быть сладенькое — «потому что мозг должен работать», это должно быть полноценное питание. Кстати, сейчас говорят о хронодиете: утром жиры — тут и конфетам есть место, в обед белки, а вечером — клетчатка и углеводы в виде фруктов, овощей.

Елена Захарова:

— Очень важно составлять план на день. Тогда школьник понимает, что усвоить надо не какой-то огромный массив знаний, а совершенно конкретные ответы на конкретные вопросы. После каждого выполненного пункта можно ставить галочку, и тогда к концу дня будет видно продвижение. И не надо забывать о повторении уже изученного. Почему про студента на экзамене говорят, что он как собака: все понимает, но ничего сказать не может? Просто информация, которую получает человек, должна усвоиться так, чтобы ее можно было воспроизвести. А то бывает, что ученик что-то прочитал или даже вроде бы выучил, и, встречая этот материал, он его узнает. У него складывается ощущение, что он эту тему знает. Увы, это не так. Если материал не был закреплен, возникнет чувство, что читал, учил, просто вспомнить не получается. Чтобы вспомнить в нужное время, да еще и испытывая стресс во время экзамена, не надо забывать о повторении. Лучше, если есть возможность проговорить ответ вслух.

— Про дыхание мы вспомнили, про режим и сон тоже. Зато обошлось без советов подвигаться и выйти прогуляться.

Татьяна Удина:

— Нет, не обошлось. Без движения запоминание, особенно больших объемов информации, происходит хуже, потому что мозг нуждается в кислороде. И лучше совместить прогулку на улице с быстрой ходьбой. Посидел за учебником час-полтора — выйди на улицу, пройдись быстрым шагом, если неудобно бегать. Прошло полдня – сходи в душ, чтобы расслабить мышцы спины. Вода очень хорошо снимает напряжение. Обязательно принять душ на ночь, а если есть возможность сходить в бассейн — это вообще чудесно. Организм только спасибо скажет.

— А если ситуация зашла в тупик? Начались непонятные сердцебиения, панические атаки. Что в таких случаях делать?

Татьяна Удина:

— Срочно к врачу. Возможно, организму нужна передышка. Медики уже решат, что делать дальше. Не исключено, что освободят от экзаменов, и аттестат об окончании школы придется получать на следующий год. Но тут уже не до тонкостей, речь идет о сохранении здоровья. Очень хочется обратиться к родителям, чтобы они помогали ребятам готовиться к экзаменам в доброжелательной обстановке. Погладьте своего ребенка по голове, приобнимите, успокойте. Уберите из лексикона угрозы: «Не сдашь экзамены — пропадешь!» Хотите поворчать — ворчите конструктивно: «А не пора ли тебе за учебники? Чем выше балл получишь, тем легче будет поступать в институт». Поверьте, вам самим будет легче.

КСТАТИ Еще один совет папам и мамам накануне ЕГЭ дает руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов: «Я еще раз обращаюсь к родителям: не нужно покупать якобы экзаменационные задания до начала экзамена. Их нет и не может быть, мы все делаем для того, чтобы экзамен проходил максимально честно, чтобы ЕГЭ оценивал творческие способности школьника. Мы убрали задания с выбором ответа из всех предметов ЕГЭ, кроме иностранных языков».

Фото Олега Мальцева: Очень полезно готовиться к экзаменам вместе с друзьями. Повторяя материал в компании, вы его усвоите быстрее и веселее.