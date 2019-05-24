Чебоксарский кинофестиваль дарит насыщенную программу регионального кино

Лама, мулла и первые республики

Сегодня, 24 мая, торжественным подведением итогов завершит свою работу XII Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому кинематографу. Как обычно, в дни его проведения жители республики смогли познакомиться с множеством кинолент, которые трудно, а то и невозможно найти ни на афишах кинотеатров, ни в Интернете. Особенно если это касается регионального кино нашей большой страны.

Такие фильмы в течение всех дней ЧМКФ демонстрировались в залах Национальной библиотеки, а также госкиностудии «Чувашкино» и архива электронной документации. Собирающимся здесь киноманам и начинающим кинематографистам почти все эти фильмы были близки и понятны, несмотря на то, что в них порой идет речь о судьбах и проблемах людей, живущих далеко друг от друга, исповедующих разные религии и имеющих совершенно иной уклад жизни.

Это, например, короткометражки из Чечни: первая самостоятельная работа недавнего выпускника Высших курсов сценаристов и режиссеров Адама Дунаева «Письмо о Зауре» — о старых родителях, ждущих возвращения сына, и драма студентки ВГИКа имени С.А. Герасимова Хавы Мухиевой «Дерево» — о детских письмах в дупле дерева и неожиданных поворотах судьбы, завоевавшая приз зрительских симпатий на XXXX Московском кинофестивале. Интерес вызвала работа Владимира Ширапова «Прозрение» о жизни бурятского буддийского ламы и просветителя Эрдени-Хайбзун Галшиева, которая «тянет» на увлекательный роман с историей любви к замужней женщине, смертью и потусторонними силами, внушающими молодому человеку мысль о его богоизбранности. При создании фильма о земляке, философе, богослове, получившем образование в Тибете и добившемся высшего ранга в религиозной буддистской иерархии, режиссер столкнулся почти с полным отсутствием источников. Видимо, и поэтому авторы сделали картину в жанре фэнтези. Это первый бурятский короткометражный фильм-фэнтези, и в родной республике он получил огромный резонанс.

МЕЖДУ ТЕМ Чувашские кинематографисты стали активнее выступать в фестивальной программе. Этому благоприятствует отсутствие всяких «фильтров», строгих отборов для показа на родном фестивале. В конкурс регионального кино принимаются практически все работы всех чувашских кинематографистов, которые хотят показать их широкой публике. На этом продолжает настаивать художественный руководитель ЧМКФ Сергей Лаврентьев. И мы все надеемся, что это, в конце концов, принесет свои плоды.

Свою ленту «Мулла» зрителям представляли режиссер и исполнитель главной роли Рамиль Фазлиев и продюсер Марат Ахметшин из Татарстана. Фильм снят по пьесе известного татарского драматурга Туфана Миннуллина с успехом идущей на сцене Атнинского драмтеатра имени Габдуллы Тукая, где сам Фазлиев, кстати, является главным режиссером. История молодого муллы, приехавшего в село, где ему предстоит столкнуться со многими проблемами современной деревни, показалась авторам любопытной и для воплощения на экране. Фильм имеет широкий прокат в самом Татарстане, а также в татарских диаспорах, в том числе и за рубежом. В Чувашии «Муллу» посмотрели и в Батыреве, там приняли фильм особенно тепло и даже изъявили желание посмотреть его еще раз.

Якутские кинематографисты, к работам которых традиционно высокий интерес, порадовали фильмом «Мои белые ночи». Герой картины, студент Мичил, строит большие планы и видит себя суперуспешным. Вот только рушит его надежды одна девушка по имени Настя, а жаркое лето с белыми ночами способствует любовным безумствам.

А вот «Первая Республика» Булата Юсупова — настоящий гимн Республике Башкортостан и людям, которые ее создавали и отдавали за нее свои жизни. Понятно, что такие работы делаются к республиканским юбилеям. Но здесь на экране целая плеяда известных в Башкортостане персонажей: журналистов и писателей, актеров и режиссеров, первых секретарей Башобкома. Истории становления Чувашской Республики в этом плане посвящен фильм Андрея Митешина «В красном море», который на показах представлял сценарист, кандидат исторических наук Сергей Щербаков. Картина — о трагических событиях Гражданской войны, где сквозь призму судеб чувашской интеллигенции рассказывается об этом жестоком противостоянии. Причем, фильм основан на протоколах допросов, выступлениях с трибун, статьях, то есть на историческом материале. А снимались в нем актеры из театров Чувашии и жители республики.

Об итогах кинофестиваля читайте в следующем номере.

Фото: Башкирская республика была первой, вошедшей в состав новой России. Именно об этом фильм Булата Юсупова, снятый на студии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. И, в частности, о том, как бурно развивались в это время наука и национальная культура, и о том, как убийство Кирова раскручивает маховик репрессий.