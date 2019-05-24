Расширяется сотрудничество российской и китайской «глубинки»

Не только дружба, но и расчет

Ледовый дворец «Чебоксары Арена», не раз становившийся местом спортивного соперничества, вчера на один день превратился в арену международного сотрудничества. Здесь состоялось третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

…Пока главы официальных делегаций проводили встречу в узком кругу, в зале, где должно было пройти пленарное заседание, постепенно собирались журналисты, предприниматели, общественные деятели из обеих стран. Непосредственному общению, конечно, мешал языковой барьер, но были и исключения. Вот кто-то из китайцев увидел знакомое лицо среди россиян, обрадовался и, не скрывая эмоций, подошел пообщаться. Наш человек тоже был рад увидеть знакомого. Позже выяснилось, что это предприниматель из Башкортостана Нур Тажитдинов, у него давние деловые связи с провинцией Сычуань, а сейчас он в Порецком районе выполняет работы в качестве подрядчика агропромышленной компании «Сычуань — Чувашия». За переводчика у Нура Азаматовича родной сын — китайский язык молодой человек пока знает не очень хорошо, но выручает английский.

А московскому корреспонденту газеты «Женьмин Жибао» Цюй Пэй переводчик не нужен — она и сама неплохо говорит по-русски. На вопрос, почему встречей в Чебоксарах заинтересовалась самая влиятельная в стране газета, орган ЦК компартии Китая, Цюй Пэй ответила — она будет писать об опыте сотрудничества в формате «Волга — Янцзы». Это пока единственный механизм, в рамках которого налаживают взаимодействие «непограничные» районы России и Китая. И это тем более важно, что 2018 и 2019 годы объявлены годами российско —китайского межрегионального сотрудничества.

…Но вот, наконец, свои места заняли два сопредседателя заседания — полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и член Государственного Совета КНР Ван Юн, а также губернаторы и официальные представители регионов ПФО, руководители китайских провинций Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, Аньхой и города Чунцин, представители органов власти и деловых кругов КНР. «До запуска формата «Волга —Янцзы» между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Верхнего, Среднего течения Янцзы было заключено всего три соглашения. С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско -китайского сотрудничества договорная база увеличилась до 38 межрегиональных соглашений», — сообщил в приветственном слове Игорь Комаров. Этот механизм международного взаимодействия доказал свою актуальность и является показательной моделью сотрудничества между Россией и Китаем, считает полпред.

СПРАВКА «СЧ» В 2013 году по поручению Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в г. Ухань (КНР) состоялось первое заседание руководителей регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы, которое обеспечило запуск нового формата российско-китайского межрегионального сотрудничества – формата «Волга-Янцзы». Он направлен на укрепление и диверсификацию связей между 20 регионами, расположенными в глубине национальных территорий России и Китая (14 субъектов России в ПФО, 5 провинций и 1 город центрального подчинения в Китайской Народной Республике). Форум в Чебоксарах стал уже третьей такой масштабной встречей в формате «Волга-Янцзы»

И действительно, сегодня регионы Приволжья работают над двумя десятками крупных проектов в торгово —экономической, научно —технической и гуманитарной областях. Особое внимание уделяется инвестиционному сотрудничеству — сегодня уже реализуются совместные проекты по строительству цементного завода в Республике Башкортостан, завода по производству инструментальной стали в Республике Марий Эл, по созданию сельскохозяйственных парков в Чувашской Республике и Пензенской области, организации производства по переработке леса в Пермском крае и другие. Форум в Чебоксарах будет способствовать дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем, уверен полпред.

Поблагодарив российскую сторону за гостеприимство и большую работу по подготовке встречи, член Госсовета КНР Ван Юн согласился с тем, что заинтересованность в межрегиональном сотрудничестве постоянно растет. «В прошлом году товарооборот между регионами Верхнего и Среднего течения Янцзы и Россией составил примерно пять миллардов долларов с ростом на 30%, что опередило рост двусторонней торговли между Китаем и Россией. А для отдельных провинций этот показатель составил даже более 80%. Много компаний этого региона КНР открыли свой бизнес в ПФО», – сообщил он.

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина отношения двух стран вступают в новую эпоху всестороннего развития, и наша первоочередная задача — реализовать договоренности о продвижении и укреплении межрегионального сотрудничества, достигнутые нашими лидерами, считает Ван Юн.

О текущем состоянии и перспективах сотрудничества Чувашии с регионами Верхнего, Среднего течения реки Янцзы рассказал Глава республики Михаил Игнатьев. В прошлом году, по его словам, внешнеторговый оборот между Китаем и Чувашией составил 165 млн долларов США, увеличившись на треть. Это рекордный результат за всю историю взаимоотношений. Сегодня Китай занимает первое место среди ста стран мира – торговых партнеров Чувашии, он поставляет почти половину всех завозимых в республику товаров. А в списке стран, в которые экспортируют свою продукцию товаропроизводители Чувашской Республики, Китай занимает третье место. В эту страну поставляется почти 40% экспорта продукции агропромышленного комплекса Чувашии.

Предприятия Чувашии и Китая развивают кооперационные связи – в нашей республике при поддержке одной из китайских компаний открыто единственное в России производство гипохлорита кальция, в китайской провинции Хубэй реализуется проект по созданию совместного предприятия по синтезу действующих веществ для производства химических средств защиты растений.

Кроме того, в Чувашии реализуются масштабные инвестиционные проекты с участием китайских партнеров – в частности, совместно с компанией Сычуань РэйлвэйИнвестмент Групп создается агропарк мясомолочного направления. «На селе появятся новые рабочие места, будет производиться экологически чистая продукция, наиболее востребованная на мировых рынках. Объем инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей», – отметил Михаил Игнатьев.

Начало глубокому изучению культуры, истории, быта и традиций Китая в России положил уроженец нашего региона, выдающийся российский ученый Никита Бичурин, напомнил Глава Чувашии. И сегодня молодежь проявляет большой интерес к изучению китайского языка и культуры, на базе Чувашского государственного университета успешно работает Китайский культурно —научный центр, а в Национальной библиотеке Чувашской Республики – Китайский информационно —культурный центр. Сотрудничество развивается и на межвузовском уровне, а также в области культуры, спорта и медицины.

«Дружба – это великий дар, посланный нашим народам! Уверен, что мы его обязательно сохраним и приумножим», – сказал Михаил Игнатьев, завершая выступление.

По итогам заседания было подписано 15 новых соглашений между регионами России и Китая. Чувашская Республика подписала соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово —экономической, научно —технической, культурной и гуманитарной областях с провинциями Хунань и Цзянси. Кроме того, был подписан протокол о намерениях между городом Чебоксары и городом Хэфэй провинции Аньхой.

Фото www.cap.ru: Форум в Чебоксарах стал уже третьей такой масштабной встречей в формате «Волга — Янцзы»