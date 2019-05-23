Фирма «Август» заботится о вурнарцах

Человечность — эту ценность в российской компании «Август» считают одной из главных, и придерживаются ее в своих решениях и делах. В поселке Вурнары находится Филиал компании — Вурнарский завод смесевых препаратов, где работают 760 человек. Не только работники завода, но и все жители поселка видят и чувствуют заботу компании «Август» в благоустройстве поселка, желании сделать жизнь вурнарцев более комфортной.

За 2013-2018 годы компания «Август» вложила 615 млн рублей на реализацию социальных проектов в поселке Вурнары. В приоритете — создание условий для занятий спортом и укрепления здоровья. Сначала построили трехэтажный фитнес-центр. Через год неподалеку, в тени деревьев, появился уютный большой детский городок с экологичными деревянными конструкциями. 2017 год запомнился вурнарцам открытием прекрасного парка здоровья и отдыха «Август». Он удивителен не только природным ландшафтом, но и дизайнерскими решениями: большинство малых архитектурных форм сделаны руками умельцев-заводчан. Вскоре открылся стадион «Химик», который был реконструирован на условиях частно-государственного партнерства: компания «Август» вложила в реконструкцию более 30 млн рублей. На стадионе появились искусственное футбольное поле, беговые дорожки со специальным покрытием, крытые трибуны, стали более комфортными раздевалки. «Август» развивает детский и взрослый футбол, спонсирует команды.

Главным событием 2018 года для Вурнар стало открытие плавательного бассейна. Компания «Август» вложила в его строительство 240 млн рублей. Вурнарцы этого очень ждали, так как раньше приходилось ездить в бассейн в соседние райцентры. Со дня открытия количество посещений бассейна превысило 32 тысячи.

«Август» заботится и о пожилых: 459 ветеранов вурнарского завода получают от компании ежемесячную дополнительную негосударственную пенсию, средний размер которой 6,6 тыс. рублей.

Фирма «Август» — пример социально-ответственной компании. Сделано многое, и многое еще впереди. В 2019-2020 годах компания планирует улучшить инфраструктуру стадиона и парка, сейчас идет работа над проектами.

Людмила Иванова