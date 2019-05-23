Какой наряд готовит столица Чувашии к своему юбилею?

Зеркальные лебеди на цветочной глади

Разноцветные петунии и бегонии, ярко-желтые и оранжевые бархатцы, серебристые цинерарии, нежно-розовые спиреи, бордовые колеусы — эти и многие другие декоративные растения, выращенные в чебоксарских теплицах, украсят кольцевые развязки к предстоящему юбилею столицы Чувашии. На цветочных реках главных городских клумб поселятся зеркальные лебеди, а красочные поляны обретут гостеприимных хозяек — кукол-красавиц в национальных одеждах из живых цветов.

По заданию главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова при проектировании объектов благоустройства в юбилейном году особое внимание будет уделено озеленению и цветочному оформлению. «Наша задача — улучшить внешний вид и создать комфортные условия для гостей и жителей», — поручил он разработать концепцию праздничного оформления города. О ней, а также о том, как в ближайшее время преобразятся транспортные кольца столицы республики, корреспонденту «СЧ» рассказала главный художник Чебоксар Елена Алипова.

— Перед нами стояла непростая задача — посредством цветочного оформления и ландшафтного дизайна передать характер города на Волге, его историю и современность, национальные традиции, — объяснила она. — Поэтому наши основные темы — это река, гостеприимство, народное творчество, семья. Символика республики и города будет передана через яркую цветовую гамму желтого и красного, белого и синего. На кольцевых дорожных развязках установят вазоны, цветочницы, малые архитектурные формы и топиарные композиции.

Для всех территорий, по словам Елены Алиповой, разработаны индивидуальные проекты. К слову, каждое кольцо будет неповторимым. Одной из самых красивых станет транспортная развязка рядом с остановкой «Энергозапчасть». Здесь появятся бело-синие «волны» из цветов, а в центре клумбы — два больших зеркальных лебедя из стеклопластика.

— Тут много смыслов, — объяснила идею главный художник. — Это любовь и верность, крепкая семья, к тому же лебеди на Чебоксарском заливе уже давно стали визитной карточкой города. Сами конструкции птиц не новые, ранее они уже украшали город, но нынче мы их полностью отреставрировали, и теперь они еще ярче будут сиять на солнце, а вечером к тому же и подсвечиваться.

КСТАТИ К 550-летнему юбилею Чебоксар по единой ландшафтной концепции оформят 16 кольцевых развязок, 20 скверов и парков. Длы высадки заготовлено 780 тысяч цветов! Кроме того, и жителям города предлагается взяться за облагораживание клумб в своих дворах, а заодно поучаствовать в смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство. Его призовой фонд в этом году увеличен до 1 млн рублей.

Кольца у поста ГИБДД со стороны Новочебоксарска и возле универмага «Шупашкар», как было упомянуто выше, украсят куклы в национальных костюмах, символизирующие гостеприимство столицы республики. В каркас их пышных юбок высадят живые цветы. Рядом установят цветочницы в виде волн, опять же передающих образ Волги-матушки, шарообразные вазоны с элементами чувашской вышивки.

Уже к началу лета узорчатые «ковры» из цветов украсят все транспортные кольца города. В работах принимают участие АО «Зеленстрой», ООО «ТД «Фито-Лайн», компания Влад и К и другие предприятия и организации города. Потом установят малые архитектурные формы, появятся и флаговые композиции, объемные логотипы с надписью «550»…

И, конечно, это далеко не все приятные сюрпризы для Чебоксар и жителей города — заинтриговала главный художник. Новое благоустройство, по ее словам, планируется на клумбах возле Театра оперы и балета, где должны появиться фигуры изящных балерин, а в парке 500-летия Чебоксар, возможно, возведут постройки, стилизованные под Чебоксарский кремль. Словом, наряжается чувашская столица…

Фото Максима Васильева: Дизайн транспортного кольца напротив торгового центра «Мега Молл», оформленного в прошлом году к чемпионату мира по футболу в России, решили оставить почти таким же, ведь у Чебоксар — славная спортивная история, да и стадион «Спартак» расположен рядом.