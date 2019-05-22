Во Дворце творчества состоялся двенадцатый выпуск Детской полицейской академии

21 мая во Дворце творчества прошло торжественное мероприятие, посвященное двенадцатому выпуску Детской полицейской академии.

В мраморном зале Дворца творчества в парадной форме выстроились все слушатели академии. На торжество пришли почетные гости: Вакс Леонид Маркович – заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике; Судленков Алексей Алексеевич – председатель Общественной палаты Чувашской Республики; Булыгина Ирина Евгеньевна — главный эксперт-нарколог Министерства здравоохранения Чувашской Республики, заместитель председателя Общественной палаты Чувашской Республики; Васильев Генрих Геннадьевич – председатель Республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; Андреев Дмитрий Николаевич – начальник Управления по работе с личным составом МВД по Чувашской Республике, полковник внутренней службы; Скворцов Сергей Николаевич – заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике, полковник полиции; Данилова Ольга Ильинична – ведущий специалист-эксперт управления образования администрации г. Чебоксары, а также родители слушателей, педагоги, выпускники прошлых лет.

Торжественная церемония началась с внесения знамени академии. Перед вручением свидетельств об окончании академии ребята простились со знаменем академии. Свидетельство об окончании ребята получили из рук заместителя министра внутренних дел по Чувашской Республике Леонида Марковича Вакса, который напутствовал их наилучшими пожеланиями и вручил пятерым слушателям (Андреевой Д., Григорьеву Д., Кирилловой Д., Лесниковой Н., Храмовой Н.) благодарности министра внутренних дел по Чувашской Республике, генерал-майора полиции Неяскина Сергея Дмитриевича.

Выступившие гости мероприятия (Судленков Алексей Алексеевич, Булыгина Ирина Евгеньевна, Васильев Генрих Геннадьевич, Данилова Ольга Ильинична, Мясникова Надежда Михайловна) отметили высокую степень подготовки и морально-волевые качества слушателей и пожелали им успешного поступления в высшие учебные заведения. И в свою очередь вручили выпускникам грамоты и благодарности Общественной палаты Чувашской Республики, Республиканского совета ветеранов, управления образования администрации города Чебоксары и Дворца творчества.

Всего в этом году академию окончило 30 слушателей, из них 16 человек планируют поступать в высшие учебные заведения МВД и Министерства обороны, юридические факультеты вузов.

Официальное мероприятие закончилось дефиле музыкального отделения академии и прохождением слушателей торжественным маршем перед собравшимися гостями. В продолжение вечера состоялся праздничный концерт, подготовленный слушателями академии.