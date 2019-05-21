Более 200 человек приняли участие в Фестивале северной ходьбы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 200 участников в возрасте от пяти до 80 лет и старше собрал на Московской набережной столицы Чувашии Фестиваль северной ходьбы «Здоровье на Волге».

Фестиваль проводился в Чувашии уже в 4-й раз. В этом году в нем приняли участие любители оздоровительной ходьбы не только из городов и районов Чувашии, но и соседних регионов – Татарстана и Марий Эл. В программе фестиваля были мастер-классы по обучению технике ходьбы. Инструкторы вместе с участниками повторили основные элементы техники ходьбы, затем прошла разминка с упражнениями от Андрея Волкова – автора первой методики преподавания скандинавской ходьбы в России, кандидата медицинских наук, члена научного комитета Международной федерации скандинавской ходьбы (INWA), вице-президента Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA) в городе Санкт-Петербурге.

Участники фестиваля прошли 2 км по набережной Волги, после этого они выполнили упражнения на растяжку, чтобы восстановиться, а также разучили новые упражнения. Дипломы фестиваля получили все любители скандинавской ходьбы. Мероприятие завершилось дружеским чаепитием. Юные художники представили порядка 200 работ на выставку детских рисунков «Чебоксары – центр речного круизного туризма».

Опубликовано: 21 мая 2019 г.


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