СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ

заместитель председателя Кабинета министров — министр сельского хозяйства Чувашии

«Что касается агропарка «Сычуань — Чувашия» и того, насколько нужен на территории Чувашии молокоперерабатывающий завод…

Хочу напомнить, как в прошлом году упали цены на молоко из-за ввоза дешевого сухого молока из Беларуси и ряда других стран. При этом двести тысяч тонн сырого молока вывозилось и вывозится за пределы республики. Реализация проекта строительства завода по переработке молока, нацеленного на экспорт, позволит все молоко, производимое в республике, перерабатывать и реализовывать как внутри страны, так и экспортировать в Китай. Это обеспечит стабильность молочного рынка республики, дополнительные доходы АПК и расширение рынка сбыта производимой аграриями Чувашии продукции».