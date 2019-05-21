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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ
заместитель председателя Кабинета министров — министр сельского хозяйства Чувашии

«Что касается агропарка «Сычуань — Чувашия»  и того, насколько  нужен  на территории Чувашии молокоперерабатывающий завод…

Хочу напомнить, как в прошлом году упали цены на молоко из-за ввоза  дешевого сухого молока из Беларуси и ряда других  стран. При этом  двести тысяч  тонн сырого молока вывозилось и вывозится за пределы республики.   Реализация проекта строительства завода по переработке молока, нацеленного на экспорт, позволит все молоко, производимое в республике, перерабатывать и реализовывать как внутри страны, так и экспортировать в Китай. Это обеспечит стабильность молочного рынка республики, дополнительные доходы АПК и расширение рынка сбыта производимой аграриями Чувашии продукции».

Опубликовано: 21 мая 2019 г.


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