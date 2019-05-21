Золото чувашских хлебопеков

Сборная команда пекарей Чувашпотребсоюза завоевала первое общекомандное место во II Кубке по хлебопечению среди предприятий потребительской кооперации России, а также золотые награды в номинациях «Сдобные хлебобулочные изделия», «Декоративная выпечка», «Витрина».

Жюри высоко оценило качество продукции, сложность, оригинальность изделий, мастерство, творческий подход участников. Выставочные экспозиции конкурсантов были посвящены теме «Человек. Космос. Вселенная». Команду чувашских кооператоров достойно представили пекари Цивильского, Красночетайского, Октябрьского райпо. Работы мастеров высоко оценили вице-президент Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC) Гюнтер Кёрфер и председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов, гости, коллеги «по цеху».

Очередному успеху хлебопеков способствовала реализация республиканских программ по модернизации кооперативного производства, улучшению качества, расширению ассортимента продукции.