В Чувашии пройдет заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы»

23 мая в Чебоксарах состоится Третье заседание Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества «Волга — Янцзы» реализуется с 2013 года в рамках поручения Президента Российской Федерации по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В рамках заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы» состоится пленарное заседание под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и заместителя председателя Госсовета КНР Ван Юна. Игорь Комаров и Ван Юн проведут двустороннюю встречу, на которой будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества регионов ПФО и китайских провинций Верхнего, Среднего течения реки Янцзы (формат «Волга — Янцзы»). Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между регионами Китая и России. Делегацию гостей из Китая и регионов Приволжского федерального округа познакомят с предприятиями реального сектора экономики Чувашии.

В Совет по межрегиональному сотрудничеству «Волга — Янцзы» входят руководители регионов Приволжского федерального округа и 6 регионов Китайской Народной Республики (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город Чунцин).

Ежегодно в одном из регионов проводятся заседания совета, которые позволяют участникам проекта ближе познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом друг друга, обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных партнерских отношений. В эти же дни в Чебоксарах состоится заседание II Форума Ассоциации вузов Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинций Верхнего и Среднего течений реки Янцзы Китайской Народной Республики.

Взаимодействие в гуманитарной сфере является важнейшим направлением проекта «Волга — Янцзы». Ассоциация высших учебных заведений регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы создана в июне 2017 года. В настоящее время в ее состав входят 50 вузов Приволжского федерального округа, в том числе Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова и Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева.